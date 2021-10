Jurgen Klopp salue les attaquants « fous » de Liverpool après la démolition de Man Utd

Jurgen Klopp a fait l’éloge de ses attaquants de Liverpool après la superbe victoire sur Manchester United à Old Trafford.

Ils ont perdu 5-0 grâce à un triplé de Mo Salah et aux buts de Naby Keita et Diogo Jota. United, quant à lui, a atteint un nouveau creux en s’effondrant face à ses rivaux.

Liverpool s’est envolé hors des blocs et était en tête avec seulement cinq minutes de jeu. Salah a couru chez le skipper de United Harry Maguire avant de jouer à Keita. Le milieu de terrain central a terminé sereinement devant David De Gea pour ouvrir le score.

Huit minutes plus tard, l’équipe adverse s’y remettait. Une mauvaise défense a vu Keita donner le ballon à Trent Alexander-Arnold à côté. Son centre a trouvé Jota, qui a glissé pour marquer.

Liverpool était endémique et son talisman a ensuite porté le score à 3-0. Keita a centré pour Salah et l’Egyptien en forme a balayé le ballon devant De Gea pour obtenir son but habituel. Mais le joueur de 29 ans en voulait plus et a obtenu son doublé dans le temps additionnel de la première mi-temps. Il a reçu le ballon de Jota et l’a roulé avec confiance dans le filet.

Son triplé a été obtenu peu après la pause. Le remplaçant de United, Paul Pogba, a été dépossédé, permettant aux hommes de Klopp de rompre. Jordan Henderson a envoyé Salah avec une superbe passe et il ne s’est pas trompé, en frappant à bout portant.

Les choses sont allées de mal en pis pour United alors que Cristiano Ronaldo s’est vu refuser un but et Pogba a été expulsé.

Lors d’une interview d’après-match avec Sky Sports (via BBC Sport), Klopp a déclaré : « Que puis-je dire ? Est-ce que je m’y attendais ? Non. Ce que nous avons fait dans le dernier tiers était insensé. Presser haut, gagner des ballons, marquer de merveilleux buts.

«Je leur ai dit à la mi-temps de mieux jouer. Nous avons incroyablement bien commencé et avons arrêté de jouer au football. Nous avons contrôlé le match après le cinquième, il ne s’agissait pas de marquer plus, juste d’essayer de sortir sans plus de blessures.

« Le résultat est fou, j’ai demandé s’il y en avait un comme ça dans l’histoire et s’il n’y en a pas, ça prendra du temps. Les joueurs ont mis un beau morceau dans le livre. C’est spécial mais on ne fête pas comme des fous, on a du respect pour les adversaires. Nous avons eu de la chance à certains moments, United n’est pas dans son meilleur moment.

Sur Salah, l’Allemand a ajouté : « Le cinquième but, Mo était là pour marquer les buts et il gère le tapage que tout le monde fait autour de lui. Il aime son football et que cela continue longtemps. je savais déjà [he wants to end his career here], je connais la situation.

« Toujours seulement trois points », dit Salah

Le héros du triplé Salah a déclaré : « Je pense que c’est génial de gagner 5-0 ici, nous savions avant le match que ce serait difficile si nous ne jouions pas notre jeu.

«Nous savions qu’ils viendraient et essaieraient de tout donner, nous devions donc donner à 100%. Nous avons juste essayé de jouer notre football et de jouer entre les lignes pour créer plus d’occasions. Nous l’avons fait et avons eu la chance de marquer.

« Tant que l’équipe continue de gagner, je suis heureux et je fais de mon mieux pour que l’équipe gagne. Le premier but que j’ai donné à Naby Keita pour marquer.

« Nous savons ce qu’il faut pour gagner la Premier League, nous l’avons fait il y a deux ans. [This is] une grande victoire ici mais toujours seulement trois points.

«Nous essayons de gagner chaque match et essayons de remporter le titre. Il faut jouer pour tout gagner. D’après nos têtes de pré-saison, nous devons gagner la Premier League et j’espère que nous y arriverons. »

