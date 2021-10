Jurgen Klopp sans plusieurs joueurs clés pour Liverpool contre Watford

La dernière fois que c’était Liverpool contre Watford, ils étaient invincibles en Premier League avant un voyage à Vicarage Road. Watford était assis dans la zone de relégation alors que les Reds avaient remporté leurs 18 matchs précédents de Premier League et étaient à une victoire de revendiquer la propriété exclusive du record de «victoires consécutives en Premier League».

Cependant, les Hornets avaient d’autres idées, piquant Liverpool 3-0 grâce à une performance stellaire d’Ismaila Sarr. Liverpool a sa première occasion de se venger, mais il devrait se passer de quelques joueurs clés pour les débuts de Claudio Ranieri dans la pirogue de Watford.

Liverpool probablement sans quatre joueurs clés

Deux blessures pour Liverpool

Diogo Jota a été renvoyé chez lui tôt après avoir été victime d’une blessure musculaire, mettant en doute sa disponibilité pour l’affrontement de ce week-end. L’absence de l’attaquant ouvre la voie à Roberto Firmino pour commencer à Vicarage Road.

Thiago est également susceptible de manquer alors qu’il se remet d’une blessure au mollet qu’il a subie contre Crystal Palace le 18 septembre.

Les joueurs brésiliens (probablement) hors de discorde de jouer

Fabinho et Alisson sont en service international avec le Brésil, et à moins qu’une improbable libération anticipée de l’équipe ne se produise, les deux joueront un rôle dans leur match de qualification pour la Coupe du monde du 14 octobre contre l’Uruguay. Le match débute moins de 36 heures avant le choc de Watford et se situe à plus de 8 000 kilomètres.

Deux acteurs importants potentiellement prêts à agir malgré les inquiétudes

On s’attendait à ce que la blessure à l’aine de Trent Alexander-Arnold le fasse rater le choc de Watford après avoir raté les deux derniers matches de Liverpool avant la pause internationale. Cependant, Chris Bascombe du Telegraph suggère que l’arrière droit est en lice pour revenir à la formation de départ.

Le manager anglais des moins de 21 ans, Lee Carsley, n’était pas sûr que Curtis Jones serait en mesure de participer à leur affrontement contre Andorre, jetant le doute sur la disponibilité de Jones à Watford. Cependant, il est sorti du banc pour aider le vainqueur du match d’Emile Smith Rowe, montrant que la blessure de Jones n’était que mineure et ne devrait pas nuire à ses chances de figurer samedi.

Photo principale

