Jurgen Klopp se moque de manière hilarante de la forme à domicile de Liverpool après la victoire d’Aston Villa et envoie un avertissement aux fans avant le choc du Real Madrid en Ligue des champions

La forme à domicile de Liverpool a été si mauvaise que même le manager Jurgen Klopp ne peut pas y croire!

Les Reds sont entrés dans leur affrontement contre Aston Villa après avoir perdu leurs six derniers matches de championnat à domicile.

Anfield Wrap via LFCTV

Klopp a au moins vu le côté drôle de la misérable forme à domicile de Liverpool

En fait, ils n’avaient pas goûté à une victoire en championnat à domicile depuis leur victoire sur Tottenham en décembre, mais cette course stérile a pris fin samedi en battant les Villans 2-1.

Klopp était naturellement d’humeur dynamique après la victoire tardive, mais ne pouvait s’empêcher de s’attaquer au terrible record récent de son équipe.

Avant une interview avec les médias du club, Klopp a demandé au journaliste: «À quand remonte le dernier match, nous avons fait une interview après avoir gagné ici [Anfield]? »

Le journaliste a répondu: “Spurs, avant Noël.”

Un Klopp en riant a alors dit: «Avant Noël?! Ah bon? C’était les Spurs… »

Liverpool devra certainement gagner son prochain match à domicile s’ils veulent rester en Ligue des champions alors qu’ils cherchent à renverser un déficit de 3-1 contre le Real Madrid.

Les fans des Optimistic Reds se souviendront du retour étonnant de Liverpool contre Barcelone en route pour remporter leur sixième couronne européenne en 2019, ce qui les a vus renverser un déficit encore plus grand de 3-0 lors d’une nuit magique à Anfield.

Cependant, Klopp a averti que ce retour ne devrait pas être tenu pour acquis, ajoutant que le manque de fans rendra la tâche de Liverpool encore plus difficile mercredi soir.

«Quand vous avez 3-1, il semble que nous soyons déjà éliminés. Cela signifie que nous n’avons pas grand-chose à perdre, nous allons donc essayer – c’est le travail que nous devons faire », a-t-il déclaré.

Liverpool a une montagne à gravir contre les 13 fois champions d’Europe

«C’est un résultat qui a montré la performance de la nuit: quand ils étaient meilleurs que nous et que nous n’étions pas aussi bons que nous aurions dû ou aurions pu l’être mais c’est la première mi-temps.

«L’idée est de gagner le match (mercredi soir). Si cela se termine par un retour, je n’en ai aucune idée, mais je ne l’ai jamais fait auparavant.

«Nous devons nous mettre de bonne humeur et nous recommençons à y croire. Si nous pouvons voir que c’est possible, nous avons une chance, mais c’est toujours incroyablement difficile.

«Nous ne pouvons pas simplement prendre les retours pour acquis, surtout pas sans une foule dans le stade. Nous devons créer notre propre atmosphère pour ce jeu.

Liverpool a fait des merveilles en battant Barcelone 4-0, mais cela ne garantit pas qu’ils dépasseront le Real Madrid

«Nous ne ferons pas cela (mardi), en racontant constamment aux garçons n’importe quel genre d’histoires. Nous avons (mercredi), une journée complète. Une séance le matin et une journée complète pour nous préparer du point de vue de l’atmosphère.

«La situation est claire, c’est pourquoi cette compétition est si intéressante. Les buts à l’extérieur comptent différemment, c’est donc vraiment excitant.

«Nous ne devons pas concéder et si nous pouvons créer plus, et cela devrait être possible, alors nous verrons ce que nous obtiendrons à la fin.

“Le résultat (du match aller) est un problème, la qualité de l’opposition est un problème et le fait que le stade soit vide est également un problème.”