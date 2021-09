Jürgen Klopp se rend à Mohamed Salah

27/09/2021 à 19h50 CEST

Mohamed Salah a commencé la saison à un niveau stellaire. Six buts et deux passes décisives en sept matchs font de lui le joueur le plus définitif de la ligue anglaise et, en plus, Son but contre Leeds United le 12 septembre l’a établi comme le joueur le plus rapide à atteindre 100 buts en Premier League pour Liverpool. Son entraîneur, Jürgen Klopp, se réjouit de l’Egyptien et prédit qu'”il sera le plus rapide à atteindre les 150 buts.“.

«Nous lui avons donné un maillot il y a quelques semaines avec le 100 dans le dos et maintenant nous devrons peut-être lui en donner un autre. Je connais bien Salah et je sais qu’il est allé aux vestiaires en pensant aux deux fois où il n’a pas marqué. Je pense qu’il sera aussi le joueur le plus rapide à atteindre 150 buts.. Ce qu’il a déjà réalisé est incroyable, je n’en doute pas », a souligné l’entraîneur allemand dans des déclarations à Sky Sports.

Liverpool n’a pas remporté la victoire lors du dernier match contre Brentford, qui s’est terminé 3-3 au tableau d’affichage, mais le point obtenu leur a permis de se hisser en tête de la Premier League en solo après six matchs, au cours desquels ceux de Jürgen Klopp restent invaincus, ayant réalisé quatre victoires et deux nuls.