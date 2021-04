Jurgen Klopp souligne les chances manquées de Mohamed Salah et co. alors que le Real Madrid élimine Liverpool, mais Man City est sur le point de gagner quadruple sans les buts de Sergio Aguero

Alors que Liverpool a souffert de blessures, Man City n’a pas laissé l’absence de Sergio Aguero entraver ses chances de succès.

Le patron des Reds, Jurgen Klopp, est parti sans Virgil van Dijk et Jordan Henderson pendant une grande partie de la saison et contre le Real Madrid, a déploré le manque d’avantage clinique de son équipe à la sortie de la Ligue des champions.

Aguero a marqué 181 buts en 272 matchs de Premier League et quittera Man City à l’expiration de son contrat cette saison

Cependant, leurs rivaux de la ligue sont sur la bonne voie pour un quadruple et ont jusqu’à présent réussi sans leur meilleur joueur.

Aguero, 32 ans, n’a commencé que cinq matchs de Premier League ce trimestre en raison d’une sélection, d’une blessure et d’un test de coronavirus positif.

Par la suite, le patron de la ville, Pep Guardiola, a choisi de jouer Kevin De Bruyne, Bernardo Silva et Phil Foden parfois comme de faux neuf.

De Bruyne a mené la ligne alors que City dépassait le Borussia Dortmund pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions mercredi soir, tandis que Liverpool s’écrasait hors du tournoi.

Klopp a salué la performance de son équipe, mais a souligné le produit final qui a vu son équipe avoir 15 tirs au but.

«Nous étions bons, nous étions agressifs, nous avons joué de très bons trucs, nous avons eu d’énormes chances en début de match.

«Si nous en avons utilisé un, cela s’ouvre. Ils avaient déjà des luttes, cela aurait augmenté cela.

«C’est un peu nous-mêmes cette année parce que nous avons eu des matchs ridicules ici que nous aurions dû gagner, pas ce soir mais en Premier League, où nous n’avons tout simplement pas fini.

«Plusieurs fois, Mo Salah a terminé ce genre de choses. Nous avons eu de nombreuses situations et nous aurions pu créer plus parce que le football que nous avons fait était meilleur.

Salah a raté plusieurs occasions contre le Real Madrid

Répondant à la sortie de Liverpool et à ses blessures, l’ancien défenseur de Man City, Danny Mills, a souligné à quel point Man City, leader de la Premier League en fuite, avait été sans Aguero.

Il a déclaré à talkSPORT: «City a si bien fait cette saison sans Sergio Aguero.

«Tout le monde parle de Liverpool et de la disparition de Virgil van Dijk. Aguero vous donne 20 buts par saison.

«C’est ce qu’il a fait chaque saison quand il était en forme. Ils ont raté ça. Ils ont fait tout cela moins 20 buts de leur meilleur attaquant et ils ont réussi à le faire avec un faux neuf, en bricolant parfois avec qui joue là-bas.

«City doit juste sortir et jouer son jeu normal [against Paris Saint-Germain in the Champions League semi-finals]. Ils doivent compter sur la défense pour être solide.

«Nous les avons vus faire ça cette saison, ils peuvent être très, très bons. Ce sera une cravate passionnante.

Mills a soutenu Man City pour remporter le quadruple avec une demi-finale de la FA Cup contre Chelsea et la finale de la Carabao Cup à l’horizon.

Man City vole haut sous Guardiola cette saison

Il a ajouté: «Quand vous parlez du quadruple, s’ils battaient Chelsea ce week-end, c’est Leicester ou Southampton en finale, ils seraient de grands favoris.

«Avec Tottenham, City est favori pour la finale de la Coupe Carabao. Tottenham peut être génial ce jour-là, mais tout le monde s’attend à ce que City les batte pour le moment.

«Battre le PSG et j’aurais envie de City en finale de la Ligue des champions. Ils sont donc à trois ou quatre victoires du quadruple, ce qui serait tout simplement incroyable.