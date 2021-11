Jurgen Klopp souligne les réalisations de l’équipe alors que Liverpool se rapproche du record

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, n’est pas intéressé par les comparaisons avec les grandes équipes du club du passé, car son équipe actuelle termine avec un record important.

Klopp a souligné que trois points sont la seule chose à laquelle il pense dimanche. Mais si les Reds évitent la défaite contre West Ham dans la capitale, ils étendront leur invincibilité à 26 matches. Et cela dépassera le record de tous les temps de la ligue du club établi par la grande équipe de Bob Paisley en 1982.

Mais Klopp n’a pas le temps pour les comparaisons et il préfère se concentrer sur ce que sa génération actuelle de joueurs a accompli.

« Ce n’était certainement pas facile à l’époque de (Bill) Shankly et Paisley de gagner des matchs de football », a-t-il déclaré.

«Il y avait un niveau spécifique pour tous les footballeurs et toutes les équipes et une équipe devait le surmonter et le faire aussi régulièrement que les équipes de Bob. Cela fait d’eux des grands de tous les temps.

«Mais pourquoi devrions-nous comparer cela? Nous ne nous considérons pas comme dans une quelconque comparaison avec eux. Nous essayons de faire ce qui est possible maintenant – et je ne sais pas ce qui est possible.

« Si nous voyons que c’est possible mais difficile, alors la partie amusante commence vraiment. Ensuite, nous voulons l’avoir avec tout ce que nous avons.

« C’est exactement comme cela que notre voyage s’est déroulé jusqu’à présent. Nous avons regardé ce qui peut être réalisé, où pouvons-nous aller, et si nous avons vu, nous pouvons y aller, si nous y sommes arrivés. Ensuite, nous voulions également passer immédiatement à l’étape suivante.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

« Cette équipe a déjà établi quelques records »

Klopp a estimé que leurs récentes réalisations – remporter la Ligue des champions et la Premier League au cours des saisons successives – étaient une preuve suffisante de la qualité de son équipe.

« Je pense que cette équipe a déjà établi quelques records, que personne n’a atteints au cours des 100 années d’histoire du club », a-t-il déclaré.

« Nous ne sommes pas vraiment concentrés sur les records. Mais si cela se produit, c’est évidemment un bon signe car nous gagnons des matchs de football. Et c’est ce qui nous intéresse.

« Mais nous ne visons pas un record à West Ham, nous visons trois points – ce qui est déjà assez difficile. »

LIRE LA SUITE: Klopp révèle une « discussion appropriée » avec la star de Liverpool, comme une déclaration passionnante a été présentée