Jurgen Klopp veut une finale Liverpool vs Bayern Munich Ligue des champions

Lorsque Robert Lewandowski a remporté le Soulier d’or européen hier, son ancien entraîneur Jurgen Klopp a appelé pour le féliciter pour son exploit. Lewy a affronté son mentor à plusieurs reprises au fil des ans, mais le patron de Liverpool est à la recherche d’une autre réunion – cette fois contre le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions.

“Bonjour Lewy, félicitations pour le Soulier d’Or”, a déclaré Klopp (via The Liverpool Echo). « Quand j’ai appris que tu avais gagné le Soulier d’Or, je me suis dit : ‘Comment ? Seulement maintenant?’ Vous pouvez voir combien de temps il faut pour atteindre le sommet. Mais vous êtes au sommet depuis longtemps et vous méritez ce prix.

Klopp était l’un des responsables d’avoir amené Lewandowski à ce sommet, le transformant d’un attaquant d’Ekstraklasa au visage frais en quelqu’un qui passerait un jour à quatre contre le Real Madrid lors d’un KO de l’UCL. Alors que les deux ont maintenant quitté le Borussia Dortmund, le lien existe toujours.

“Je l’ai dit plusieurs fois maintenant, je le dirai une dernière fois : je suis fier de toi aussi”, a déclaré Klopp. « Tout le meilleur et à bientôt, espérons-le, en finale de la Ligue des champions. »

Klopp a affronté le Bayern Munich pour la dernière fois lors d’un KO en Ligue des champions en 2019, où les Reds sont finalement sortis vainqueurs 3-1. Ils allaient gagner le tout cette année-là. Avant cela, le patron de Liverpool avait affronté le Bayern lors de la finale de la Ligue des champions 2013, que son équipe de Dortmund avait perdu 2-1 à Wembley. Une troisième rencontre entre ces deux-là n’a pas encore été possible, mais il y a probablement un compte à régler.

Liverpool et le Bayern Munich ressemblent actuellement à deux des équipes les plus fortes d’Europe. La rencontre légendaire aura-t-elle enfin lieu cette saison ?