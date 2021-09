Jurnee Smollett rend un hommage touchant au regretté Michael K. Williams

Des célébrités rendent hommage à la star de “The Wire” Michael K. Williams

Jurnee Smollett honore l’héritage de feu Michael K. Williams.

Quelques jours seulement après la mort déchirante de l’acteur, sa co-star de Lovecraft Country s’est rendue sur Instagram pour lui rendre hommage. “Mon frère, j’ai tellement mal au cœur”, a écrit Jurnee dans un article de septembre. 14 post Instagram, à côté d’une série de photos mettant en vedette les deux sur le plateau. “Une partie de mon cerveau refuse de l’accepter… s – tty partie du chagrin, ça va par étapes.”

“Pour moi, cela a commencé par le déni”, a-t-elle poursuivi. “Quand @jakesmollett m’a appelé pour me le dire, mon cerveau s’est dit ‘merde, ce n’est pas vrai, laisse-moi appeler Michael.’ Et je l’ai appelé. Je l’ai appelé encore et encore jusqu’à ce que mon cerveau me dise : ‘Arrête, il est parti.’ Je ne pouvais pas respirer. Il a fallu du temps à mon cerveau pour métaboliser comment le monde peut continuer à tourner sans lui ici sous sa forme physique. Il était censé être ici avec nous cette semaine à LA pour les Emmys. “