Jury assis pour le procès de Kyle Rittenhouse, les déclarations liminaires devraient commencer mardi matin

Un jury s’est réuni et les déclarations liminaires devraient commencer mardi matin dans le procès de Kyle Rittenhouse, l’homme de l’Illinois accusé d’avoir tiré et tué deux personnes et blessé une troisième lors des manifestations de l’année dernière à Kenosha, Wisconsin.

Après une session d’une journée qui a duré environ 12 heures, 20 personnes ont été sélectionnées – 12 jurés et huit suppléants.

Le groupe de 20 se compose de 11 femmes et neuf hommes, mais la composition raciale du jury n’était pas immédiatement claire.

Kyle Rittenhouse se présente devant le tribunal pour le début de la sélection du jury le premier jour de son procès à Kenosha, Wisconsin, Circuit Court, le lundi 1er novembre 2021. Rittenhouse est accusé d’avoir tué deux personnes et blessé une troisième lors d’une manifestation contre la police brutalité à Kenosha, l’année dernière. (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool)

L’un des jurés est un enseignant en éducation spécialisée qui a reconnu à quel point l’affaire est polarisante pour le pays.

« Je pense que dans tous les cas, vous allez avoir la moitié du pays en colère contre vous et ils réagissent mal », a-t-elle déclaré.

Au moins deux des jurés possèdent des armes à feu, l’un d’entre eux disant que c’est pour la « défense du domicile ».

Une douzaine de jurés ont été frappés de la piscine parce qu’ils ont dit qu’ils avaient des doutes quant à leur équité dans l’affaire.

L’un des jurés licenciés était une femme qui a dit qu’elle avait regardé une retransmission en direct des événements et qu’elle ne pouvait pas être juste, tandis qu’une autre femme frappée de la piscine a déclaré qu’elle croyait au commandement biblique « Tu ne tueras pas ».

Un manifestant braque une lampe de poche en direction des députés du shérif du comté de Kenosha à l’extérieur du département de police de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, États-Unis, lors de manifestations à la suite de la fusillade par la police de l’homme noir Jacob Blake le 23 août 2020. Mike De Sisti/Milwaukee Journal Sentinel via USA AUJOURD’HUI via REUTERS CRÉDIT OBLIGATOIRE – RC2DKI917GNT

Rittenhouse, qui avait 17 ans au moment de la fusillade, fait face à deux chefs d’homicide et un chef de tentative d’homicide, ainsi qu’à des accusations de mise en danger imprudente et de possession illégale d’une arme dangereuse par une personne de moins de 18 ans.

Il s’est rendu à Kenosha, à environ 15 miles de son domicile dans l’Illinois, au milieu des protestations contre les tirs de la police sur Jacob Blake, un homme noir.

Une vidéo de la nuit de la fusillade montre Rittenhosue avec un fusil de style AR-15. Il a tiré et tué Joseph Rosenbaum après que l’homme de 36 ans ait poursuivi Rittenhouse à travers un parking.

Quelques instants plus tard, Rittenhouse a abattu Anthony Huber, 26 ans, et blessé par balle Gaige Grosskreutz, 27 ans, qui étaient tous deux des manifestants.

Le juge de la cour de circuit Bruce Schroeder s’adresse au jury au début de la sélection du jury le premier jour du procès de Kyle Rittenhouse à la cour de circuit de Kenosha le lundi 1er novembre 2021. Rittenhouse est accusé d’avoir tué deux personnes et blessé une troisième lors d’une manifestation contre brutalités policières à Kenosha l’année dernière. (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool)

L’équipe de défense de Rittenhouse a fait valoir que Rittenhouse agissait en état de légitime défense et que Rosenbaum essayait de prendre son arme, tandis que les procureurs ont fait valoir que Rittenhouse était un justicier avec une séquence de violence.

Le juge de circuit Bruce Schroeder a souligné au groupe de jurés potentiels qu’il ne s’agissait « pas d’un procès politique ».

« Cela a été mentionné à la fois par les campagnes politiques et la campagne présidentielle de l’année dernière, dans certains cas de manière très, très imprudente », a déclaré le juge aux candidats jurés.

Les déclarations liminaires sont prévues pour mardi matin et le procès devrait durer deux à trois semaines.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.