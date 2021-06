Jury de la troisième saison de Nuestra Belleza Latina

in

. Qui étaient les juges de la troisième saison de Nuestra Belleza Latina avec Lupita Jones ?

Des centaines de candidats ont défilé dans Nuestra Belleza Latina au cours des 11 saisons que l’émission de téléréalité Univisión s’est développée depuis 2007, date de la sortie du concours.

Et aux côtés des jeunes femmes qui sont passées par là, mues par le rêve de conquérir le titre tant attendu, les juges réalité ont également joué un rôle important, en charge de guider les participants et d’ouvrir la voie à la finale la plus complète. les filles arrivent.

Et bien qu’Osmel Sousa ait été principalement le président de la table des juges depuis le début du concours Univisión, il y a eu des changements parmi les juges et il y a eu des feuilletons qui ont ajouté une touche spéciale à l’événement, avec leurs commentaires et leurs conseils. . . .

Et dans la troisième saison de Nuestra Belleza Latina, où le Cubain Greydis Gil a gagné, le jury était composé d’une équipe de luxe.

Aux côtés de la soi-disant Beauty Czar, dans l’édition 2009 de l’émission, il y avait à nouveau, pour la deuxième année consécutive, l’ancienne Miss Univers, Lupita Jones, qui a donné cette touche de reine au gala, et a également marché sur le reconstitution historique l’un des acteurs les plus aimés de cette époque.

C’est l’idole du feuilleton Jorge Aravena, qui a joué un rôle de premier plan dans le concours, avec des commentaires qui, bien que forts, n’étaient généralement pas aussi crus que ceux diffusés par Osmel Sousa.

Jorge Aravena a su chouchouter et prendre soin des filles qui se sont battues pour la couronne NBL, mais en même temps il a maintenu un ton très exigeant, tout comme celui imposé par ses collègues juges de table, Lupita Jones et Osmel Sousa.

La troisième saison de Nuestra Belleza Latina s’est déroulée du 1er mars au 17 mai et a été l’une des plus regardées et des plus réussies de toute l’histoire de l’émission Univision.

En plus des « bagarres » divertissantes qui faisaient partie du concours, entre les membres du jury, mettant principalement en vedette Lupita Jones et Osmel Sousa, qui sortaient toujours avec toutes sortes de commentaires et de fléchettes qui nous faisaient même penser qu’ils obtenaient mal, (ce qui n’est pas vrai) les filles avec leurs frictions ont assaisonné le programme.

Après le triomphe de la Cubaine Greydis Gil, la Mexicaine Marycarmen López, a été choisie comme première finaliste, tandis que l’Équatorienne Catalina López, s’est classée troisième.

Nous présentons ici plusieurs vidéos de ce gala que même de nombreux fans de Nuestra Belleza Latina gardent intacts dans leurs souvenirs.