Jurys pour la huitième saison de Nuestra Belleza Latina

. Qui étaient les jurés de Nuestra Belleza Latina lors de la huitième saison ?

Entre le 16 février et le 18 mai 2014, les téléspectateurs d’Univisión ont regardé du dimanche au dimanche le développement de la huitième saison de l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina, où la Portoricaine Aleyda Ortíz a été couronnée.

Mais la belle jeune femme, qui était reconnue à Porto Rico depuis avant, pour avoir représenté l’île dans plusieurs concours de beauté internationaux, n’était pas la seule personnalité qui a brillé dans cette version du concours Univisión.

Une fois de plus, les juges, chargés de guider et d’ouvrir la voie aux filles pour atteindre la finale, où le public a rendu le verdict et choisi Aleyda Ortíz, avec leurs votes, a volé la vedette.

Dans cette huitième saison de Nuestra Belleza Latina, Osmel Sousa, pour la huitième année consécutive, a présidé la table des juges de l’événement, donnant beaucoup à dire.

Le soi-disant tsar de la beauté, non seulement était chargé d’aider à peaufiner les candidats, mais à plus d’une occasion il a dû intervenir avec beaucoup de caractère, pour rappeler à l’ordre, comme cela s’est produit une fois pour les finales, où Les participants ont dépassé la cubaine Alina Robert, l’une des favorites de la cubaine vénézuélienne.

A noter que dans cette version de Nuestra Belleza Latina, le format a un peu changé, et les anciennes Miss Univers Alicia Machado et Denisse Quiñones, faisaient partie de l’émission en tant qu’entraîneurs des deux équipes dans lesquelles les candidates étaient réparties, et là, le président du jury les a également confrontés.

En plus d’Osmel Sousa, le tableau des juges de la huitième saison de Nuestra Belleza Latina comportait également la participation de l’ancienne Miss Univers Lupita Jones.

Et au nom des romans qui font habituellement partie de la table du jury, à cette occasion, le poste de Julián Gil a été remplacé par Jencarlos Canela, qui malgré ses débuts dans son rôle de juge dans des événements similaires, a pu faire un travail digne de applaudissements.

En plus de guider les filles, l’acteur et chanteur s’est chargé de les former à la partie vocale.

L’émission de téléréalité s’est terminée avec Aleyda Ortiz, couronnée par la Salvadorienne Marisela Demontecristo, Joséphine Ochoa, en tant que première dauphine, la controversée Nabila Tapia, à la troisième place et Aly Villegas, en quatrième position.

La cinquième place est revenue à la cubaine Alina Robert, tandis que María Elena Anaya a terminé sixième.

