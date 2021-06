Jurys pour la quatrième saison de Nuestra Belleza Latina

. Qui étaient les juges de la quatrième saison de Nuestra Belleza Latina ?

Entre le 9 mars et le 23 mai 2010, la quatrième saison de Nuestra Belleza Latina a eu lieu, où la Mexicaine Ana Patricia Gámez (à l’époque González) a été la gagnante.

Et avec les candidats qui se sont battus pour la couronne convoitée de l’émission de téléréalité Univisión, ce sont les juges qui ont également brillé en tant que protagonistes.

Dans la quatrième saison de la célèbre émission télévisée, Osmel Sousa, connu comme le tsar de la beauté, a de nouveau été président de la table du jury, montrant pleinement son style cinglant, lors du jugement des candidats.

Ana Patricia Gonzalez, Reina de Nuestra Belleza Latina 2010 AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Je ne prétends pas posséder le contenu de cette vidéo, propriété des artistes, éditeurs et producteurs respectifs.2010-05-25T04: 07: 01Z

En cette saison du concours de beauté, le soi-disant faiseur de reines, qui dans son histoire a des dizaines de couronnes pour ses élèves dans des règnes tels que Miss Univers, Miss Monde et Miss International, montrait dès le début son favoritisme pour Ana Patricia, bien qu’elle ait également montré son côté envers la colombienne Carolina Ramírez, qui est finalement arrivée deuxième.

Finaliste de Nuestra Belleza Latina Ana Patricia GonzalesAna Patricia Gonzales est mexicaine et elle a 22 ans. Elle a été sélectionnée parmi les 12 finalistes de Nuestra Belleza Latina 2010. Elle nous raconte sa vie et ce que cela signifie pour elle d’être l’une des finalistes. Voir plus de vidéos NBL sur youtube.com/show?p=HJR7XmhXVuQ Regardez plus de vidéos de NBL sur youtube.com/show?p=HJR7XmhXVuQ2010-04-05T15:38:43Z

Lupita Jones est revenue à la table des juges et cette fois, l’acteur de telenovela Jorge Aravena, qui faisait partie des juges pour la troisième saison, a été remplacé par Julián Gil.

Un détail particulier que la quatrième saison de Nuestra Belleza Latina avait, lié aux juges qui ont pris les décisions tout au long du concours, était que le public était mentionné comme le soi-disant quatrième juge, au stade préliminaire.

C’est précisément le vote du public qui a défini deux des quotas qui compléteraient le groupe de 12 demi-finalistes qui sont allés vivre au Mansion de la Belleza.

Un autre fait saillant était que chacun des gagnants des soi-disant défis qui se déroulaient semaine après semaine, a mis 10 000 $ dans sa poche.

Ana Patricia a remporté la première place, après avoir remporté la majorité des voix du public, qui a également servi de juge final, qui avec ses votes a donné la couronne.

Le président du jury, Osmel Sousa a annoncé que la Colombienne Carolina Ramírez avait reçu 18% des soutiens du public, dans une compétition très serrée avec Ana Patricia, qui a finalement remporté 25,4% des voix.

Les autres concurrents qui ont excellé dans l’émission et qui ont atteint la finale, au nom du jury et du vote des téléspectateurs, étaient Tatiana Delgado, de Porto Rico, qui s’est classée troisième, Bárbara Moros, du Venezuela, qui était en In quatrième place, Lisandra De La Cruz, de Cuba, était à la cinquième place, tandis que

Fabiola Barinas, de la République dominicaine, a terminé sixième.