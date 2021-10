Jus de citron, soupe aux choux, vinaigre… Quelle est la vérité dans les miracles pour maigrir ?

16/10/2021 à 08:56 CEST

Dernièrement, les aliments magiques ou formules miracles sont devenus à la mode pour perdre du poids à grande vitesse et avec un minimum d’effort.

Il est facile de lire des phrases comme « J’ai perdu 5 kilos en une semaine » sur les réseaux sociaux. « Mon intestin a disparu en moins d’un mois » & mldr;

Mais ces promesses ont très peu de vérité et bien qu’elles rappellent les remèdes typiques de la grand-mère, et certaines peuvent même l’être, la vérité est que la plupart d’entre elles peuvent même être nocives pour la santé.

Bien sûr, comme ils se propagent rapidement à travers les réseaux sociaux et ont tendance à remporter d’énormes succès d’audience, ils courent comme une traînée de poudre et finissent par transmettre des idées qui parfois, en plus d’être inefficaces, peuvent être dangereuses.

Que disent vraiment les nutritionnistes ?

Par conséquent, pour dissiper tout doute, nous avons décidé de poser des questions spécifiques à de prestigieux professionnels de la nutrition sur les miracles incroyables.

Mais notre spécialiste, Susana Monereo, endocrinienne à l’hôpital international Ruber, a laissé trois idées claires en avant, pour que personne n’ait de doutes :

1. « L’obésité est une maladie et doit donc toujours être traitée avec des méthodes qui ont fait leurs preuves et qui sont sûres. »

2. «Tout le reste est une affirmation non scientifique selon laquelle, dans le meilleur des cas, tout ce qu’ils font est de perdre du poids & mldr; la poche ».

3. « Les faux miracles peuvent avoir des effets secondaires malsains et éloigner toujours le sujet qui le fait du véritable traitement de l’obésité. »

Boire du jus de citron fait-il maigrir ?

La nutritionniste est catégorique : « Ce fruit n’a pas de valeur amaigrissante connue. En tant qu’agrume, il est très sain car c’est une source importante de vitamine C, mais rien d’autre & rdquor ;.

Alors, comment expliquez-vous qu’elle apparaisse si souvent dans les régimes miracles comme un élément fondamental pour parvenir à une perte de poids plus rapide, plus saine et plus efficace ?

« Je suppose que nous devons cette réputation au rôle acidifiant du citron. Et j’imagine les créateurs des régimes miracles « voyant » le citron conquérir l’estomac et provoquer une dissolution rapide de la nourriture, la nettoyant de la graisse et d’autres trucs.

Mais « il ne faut pas confondre l’acidité que l’on remarque en bouche avec celle qu’elle a une fois à l’intérieur du corps. Car l’acide contenu dans le citron devient alcalin une fois ingéré & rdquor ;.

Pour cette raison, « elle ne réveille pas l’estomac le matin plus que toute autre boisson. Et le combiner avec de l’eau tiède n’active pas particulièrement le système digestif & rdquor;.

Ne pas manger de féculents le soir nous empêche-t-il de prendre du poids ?

Lorsque nous parlons de féculents, nous nous référons principalement au pain, au riz, aux pâtes, aux céréales, aux pommes de terre, au lait, à l’avoine & mldr; Mais la nutritionniste n’est pas d’accord :

« Manger ces types d’aliments la nuit n’est pas particulièrement nocif, et le temps n’en fait pas non plus un facteur de prise de poids. Ce que vous avez à faire, c’est de les manger en petites quantités et, si possible, « mixtes & rdquor; avec des légumes ».

Ce qu’il faut éviter au dîner, ce sont surtout les plats en sauce, ainsi que l’alcool et les desserts sucrés. Parce que l’excès de graisse et de sucre se transforme en graisse du jour au lendemain.

C’est pourquoi la recommandation des nutritionnistes est de manger de la viande, du poisson ou des œufs, accompagnés principalement de légumes, de pain, de produits laitiers et de fruits.

«Avec ça, il suffit d’être bien nourri. Mais il est important de bien préciser que le dîner doit être léger, pour des raisons physiologiques simples : lorsque vous dormez, vous ne consommez pas d’énergie et vous avez tendance à conserver les calories du dernier repas.

Les régimes liquides comme la soupe aux choux sont-ils minces et sains ?

Aujourd’hui, le régime soupe aux choux est très à la mode et promet de perdre jusqu’à près de 5 kilos en une semaine sans avoir trop faim. C’est vrai? C’est sain?

«Ce sont deux questions différentes qui ont des réponses encore plus différentes. Car il est vrai que cela ouvre la porte à une perte de poids fulgurante, mais cela peut être très dangereux.

Le régime soupe aux choux consiste en une consommation illimitée de cette soupe pendant sept jours, accompagnée de

Le jour 1, vous pouvez avoir des fruits illimités, sauf les bananes, le jour 2, légumes crus et cuits illimités, moins de maïs et de pois, le jour 3, légumes et fruits illimités, sauf les bananes Le jour 4, vous pouvez manger jusqu’à 8 bananes en même temps avec du lait écrémé. Le jour 5, vous pouvez manger jusqu’à un demi-kilo de bœuf ou de volaille avec jusqu’à 6 tomates fraîches. Le jour 6, vous pouvez manger de la viande à volonté, ainsi que des légumes.

Dans le jour 7 et enfin, c’est au tour du riz complet, qui se mange de façon illimitée, avec des légumes et des jus de fruits sans sucre.

La soupe aux choux est également cuite en faisant bouillir un demi chou bien lavé avec 6 gros oignons, 6 tomates pelées, 2 ou 3 grosses branches de céleri frais, 2 gros poivrons verts, du sel de mer, du poivre et de l’eau jusqu’à ce que tout le chou soit recouvert de légumes. , pour lequel vous aurez besoin d’environ 4 litres.

Dangereux pour la santé

L’inconvénient de tout cela est que le régime soupe aux choux, qui fait perdre du poids, peut être assez dangereux pour la santé. Car « il n’est pas équilibré, a un apport protéique nul et peut même affecter le métabolisme ».

Comme le disent les experts de la Mayo Clinic, limitez drastiquement les calories et perdez ainsi du poids. Mais il ne le fait pas en réduisant surtout la graisse dans notre corps. Tout le poids que vous perdez est probablement une combinaison d’eau et de graisse, et nous pouvons même perdre du muscle.

De plus, en ingérant uniquement des fluides, le corps utilisera les muscles au lieu de la graisse pour fonctionner. Et cela peut être un facteur d’obésité pour l’avenir

C’est aussi un régime pauvre en glucides complexes, protéines, vitamines et minéraux, ce qui est déconseillé non plus.

Et ce qui est pire, le poids que nous perdons nous le reprendrons assez rapidement.

Est-il utile de prendre une cuillère à café de vinaigre pour faciliter la digestion ?

C’est apparemment une recommandation inoffensive, mais non. Car ces conseils peuvent altérer la partie la plus sensible de la flore intestinale.

Car s’il est vrai que tous les vinaigres ne sont pas identiques, la plupart d’entre eux ont une teneur trop acide et il est donc déconseillé de le prendre séparément des autres aliments.

« Si nous voulons avoir une bonne digestion, il est préférable de manger lentement, en mâchant bien nos aliments. Ce qui n’est pas fait régulièrement et est très nécessaire. Il faut re-savourer la nourriture et réhabiliter la mastication ».

Compléments alimentaires pour remédier à la fatigue, stopper la chute des cheveux & mldr ;?

« Les pilules ne sont presque jamais le meilleur remède pour des problèmes qui ne sont pas graves, et encore moins si on parle de pilules prétendument miracles. »

Lorsqu’il s’agit d’influencer la résolution de problèmes par l’alimentation, le médecin assure que le meilleur est toujours une alimentation équilibrée.

« Il n’est pas bon de se baser sur des croyances que nous disent les réseaux sociaux. Et il n’est jamais conseillé de se compléter aveuglément. Car au final cela peut provoquer l’apparition d’autres problèmes de santé. Et il a tendance à fournir peu de solutions réelles et à long terme. »

La recommandation catégorique de nos nutritionnistes est donc que nous utilisions le temps nécessaire pour une alimentation équilibrée.

« Il va nous permettre d’atteindre un poids idéal et de le maintenir dans le temps. Et cela nous aidera à être en bonne santé et bien équilibrés.