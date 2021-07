Jus fraîchement pressé comme celui de Mercadona avec le Cecotec Orange Turbo Juicer, qui ne coûte que 18 euros | Vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le jus fraîchement pressé a été un grand succès chez Mercadona. Maintenant, vous pouvez le préparer à la maison tout aussi rapidement, plus frais et moins cher, avec ce presse-agrumes turbo de Cecotec.

Les presse-agrumes ont existé à la maison toute notre vie, mais ils sont assez inconfortables à utiliser, car il faut forcer, ou passer un bon moment à presser le citron ou l’orange. Cela s’est terminé avec lui Presse-agrumes turbo super rapide de Cecotec, Quoi presser une orange à la fois avec un seul applicateur à pression. Et il y a une remise !

Attrape-le Centrifugeuse turbo Cecotec EssentialVita Twice White 33% de réduction, il ne coûte que 18,69 euros sur Amazon. Avec la livraison gratuite et la livraison en un jour.

Avec cet appareil, vous pouvez préparer jus fraîchement pressé en quelques secondes, Sans effort. Et vous n’avez pas besoin d’un couteau, d’un pichet ou de tout autre ustensile. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la machine elle-même.

Presse-agrumes turbo à double tête qui extrait deux moitiés à la fois. Coupez les agrumes sur le couvercle lui-même et pressez avec un seul applicateur à pression, grâce à sa puissance de 90 W. Il se lave facilement au lave-vaisselle.

L’orange est coupée avec le coupe-agrumes qui vient dans le couvercle. Grâce à sa double tête presser deux moitiés en même temps.

Avec une excellente puissance de 90W, le Centrifugeuse Cecotec EssentialVita Twice White presser une orange entière avec une seule pression. Vous aurez un verre de jus prêt en quelques secondes.

Grâce au couvercle qui recouvre le fruit pendant qu’il est pressé, vous évitez les éclaboussures et vous ne vous salirez pas les mains. Il se démonte très facilement et toutes les pièces non mécaniques ils sont faciles à laver au lave-vaisselle.

Le jus est recueilli dans un grand verre d’un demi-litre, également inclus, pour préparer des jus pour deux ou trois personnes en une seule fois.

Le cutter et la double tête s’adaptent à différents types et tailles d’agrumes.

Il est plus rapide, plus facile et plus propre que les presse-agrumes traditionnels. Et à un prix irrésistible !

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.