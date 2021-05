Jusqu’à 128 millions d’utilisateurs iOS ont été infectés par ce malware sur leur iPhone en 2015 | La technologie

Il est probable qu’en 2015 vous ayez installé quelques applications contenant des logiciels malveillants dangereux, et peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte.

Si vous utilisez des appareils Apple tels que l’iPhone depuis au moins 2015, il est probable que, sans vous en rendre compte, votre mobile finisse par être infecté par le malware XcodeGhost, comme cela ressort des e-mails publiés dans la preuve dans le litige entre Epic Games et Apple.

Ces e-mails révèlent qu’en 2015 jusqu’à 128 millions d’utilisateurs iOS ont installé plus de 2500 applications infectées par le malware XcodeGhost, et que c’était à l’intérieur des applications qui semblaient légitimes.

Plus précisément, ce malware a été utilisé pour extraire des données d’utilisateurs iOS, en se numérotant plus de 203 millions de téléchargements à partir de ces 2500 applications fourni avec des logiciels malveillants. La plupart des téléchargements provenaient d’utilisateurs en Chine et de 18 millions de clients aux États-Unis, selon Phonearena.

Apparemment, ce malware pourrait obtenir des informations personnelles de l’utilisateur, y compris le nom de l’application infectée, le type d’appareil et les informations réseau, entre autres.

Sur son site FAQ, Apple a écrit que “nous ne savons pas que les données personnellement identifiables du client ont été affectées et le code n’a pas non plus la possibilité de demander les informations d’identification du client pour obtenir iCloud et d’autres mots de passe de service.”

Apple réfléchissait à la manière de signaler cette attaque à ses utilisateurs, et aussi à la leur expliquer de la meilleure façon, mais ils ont trouvé différents problèmes liés aux termes de localisation linguistique.

Gestionnaire d’expérience client iTunes d’Apple, Dale Bagwell, a déclaré que “alerter toutes les victimes potentielles pourrait être un problème et que l’envoi d’un e-mail à chacune des victimes prendrait du temps”.

Si à ce moment-là vous utilisiez un appareil iOS tel qu’un iPhone, il est probable que certaines de vos applications contenaient des logiciels malveillants, et parmi celles qui ont transpiré figuraient Angry Birds 2 et WeChat, bien qu’il semble que les deux ne soient que dans leur version chinoise .