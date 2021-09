jusqu’à 2 millions d’amende pour la chasse

22/09/2021 à 14:06 CEST

Avec l’entrée en vigueur, aujourd’hui, mercredi, de la réglementation avec laquelle le loup est protégé dans tout le pays, la bataille livrée entre partisans et détracteurs de ce média s’achève. Les écologistes ont félicité le gouvernement, tandis que les éleveurs annoncent des mobilisations. Pour l’instant, chasser le loup partout en Espagne peut entraîner de lourdes amendes.

L’interdiction, à partir de ce mercredi, de chasser le loup ibérique partout en Espagne, ayant été inscrite sur la liste des espèces protégées, entraîne des amendes pour les contrevenants à jusqu’à deux millions d’euros ou, en cas d’infraction pénale, jusqu’à deux ans de prison.

L’inscription des canidés qui vivent au nord du Duero sur la Liste des espèces sauvages du régime de protection spéciale (Lespre) permet non seulement de sanctionner leur mort, mais aussi également son commerce ou son échange, sa capture et son offre à des fins de vente ou d’échange ou naturalisation non autorisée, selon la réglementation publiée par l’agence Efe.

Dans tous ces cas, une sanction très grave sera encourue (200 001 à 2 000 000 euros, que les autonomies puissent ou non augmenter le montant) si le contrevenant a obtenu des bénéfices supérieurs à 100 000 euros avec cette action.

Si ces prestations minimales ne peuvent être créditées, le délit est grave et l’amende sera comprise entre 3 001 et 200 000 euros.

Dans l’imposition de ces sanctions, la gravité de l’acte sera prise en compte, en évaluant des critères tels que l’ampleur du risque posé par la conduite incriminée et ses répercussions ; le montant, le cas échéant, des dommages causés; son importance au regard de la sécurité des personnes ou des biens protégés par cette loi ou le degré d’intentionnalité appréciable.

Dans les cas où les infractions pourraient constituer un crime ou un délit, l’Administration s’abstiendra de poursuivre la procédure de sanction tant que l’autorité judiciaire ne rendra pas de jugement définitif ou de résolution mettant fin à la procédure.

Emprisonnement

Dans ce cas, la référence est à l’article 334 du Code Pénal sur la base duquel il sera puni de la peine de emprisonnement de six mois à deux ans ou amende de huit à 24 moiss et, en tout état de cause, d’interdiction spéciale de profession ou de métier et d’interdiction spéciale d’exercice du droit de chasser ou de pêcher pendant une période de deux à quatre ans qui, en violation de la réglementation, chasse, pêche, acquiert, possède ou détruit les espèces protégées de la faune sauvage.

Ceux qui en trafiquent, leurs parties, leurs dérivés ou exercent des activités qui empêchent ou entravent leur reproduction ou leur migration sont également passibles de ces sanctions.

La même infraction pénale est imposée à quiconque détruit ou altère gravement l’habitat de l’espèce.

Dans le cas où cette destruction de l’habitat du loup n’atteint pas la voie pénale, il reste dans un Une amende qui oscillera entre 3.001 et deux millions d’euros selon la gravité.

En plus de ces sanctions pénales ou administratives, le contrevenant doit réparer les dommages causés ou indemniser les dommages qui ne peuvent être réparés conformément à la loi sur la responsabilité environnementale.

Critiques unanimes des agriculteurs

Les organisations agricoles Asaja, COAG et UPA ont accusé le gouvernement de “condamner le bétail à l’extinction & rdquor; en incluant le loup ibérique comme espèce protégée, alors que l’Union des syndicats d’agriculteurs et d’éleveurs a regretté que la protection se fasse au détriment de « ninguneo & rdquor; des producteurs.

Dans une déclaration conjointe, Asaja, le COAG et l’UPA ont critiqué le fait que l’exécutif a «violé & rdquor; votre engagement envers eux et ont pris une mesure “urbaine et irresponsable, qui causera des souffrances et des pertes économiques dans les zones rurales”.

Les éleveurs ont appelé à la démission de la ministre de la Transition écologique et du Défi démographique (Miteco), Teresa Ribera, dont le département a pris une « décision tendancieuse et idéologique, fondée sur le mensonge que le loup est menacé en Espagne & rdquor ; .

À son avis, la ministre et son équipe ont « rompu leur parole & rdquor;, puisqu’ils ont accepté de négocier le protocole de gestion de l’espèce avant d’adopter cette mesure.

En outre, ils ont exhorté les communautés autonomes avec la présence de loups à protéger leurs agriculteurs et leurs animaux, et ont annoncé qu’ils préparaient des mobilisations dans toutes les zones touchées.

Les organisations environnementales et de conservation, en revanche, ont applaudi la mesure, estimant qu’elle contribuera à garantir la survie de l’espèce.

