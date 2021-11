Jusqu’à 20 détenus d’un réseau qui a introduit du haschich le long de la côte de Malaga

20/11/2021 à 11:35 CET

LOM

La garde civile a démantelé une organisation criminelle qui introduit haschisch par les rives de Malaga, une opération appelée Kroll dans laquelle ils ont été arrêtés et traduits en justice 20 personnes et enquêté sur 13 autres.

Selon le Benemérita dans un communiqué, l’opération a commencé en mars lorsqu’ils ont identifié plusieurs personnes de nationalité cubaine qui fournissait du carburant aux trafiquants de drogue, appelés « petaqueros ».

Les agents découvrent que l’organisation ravitaille les bateaux puissants Les semi-rigides qui traversent le détroit de Gibraltar. Après un certain temps à effectuer le ravitaillement, l’organisation parvient à obtenir des liquidités pour effectuer des opérations et ainsií introduire le haschich sur la côte par des bateaux de plaisance.

La façon de procéder était telle que bateaux de plaisance qui sont réchauffés – à double fond – ils chargent les balles apportées par les bateaux semi-rigides en haute mer du Maroc. Une fois le transbordement effectué, ils sont acheminés vers les ports de plaisance de la province de Malaga ou vers une plage où ils déchargent les balles de haschich.

L’organisation était tenu par un citoyen espagnol avec de nombreux casiers de trafic de drogue, son lieutenant étant un citoyen cubain. La branche dirigée par son lieutenant a également maisons de luxe occupées.

Ainsi, les chercheurs d’OCON Sur constatent que ceux identifiés vivaient dans des villas de luxe sur la Costa del Sol. Comme ils le savent, ils occupaient normalement des maisons de résidents étrangers qui étaient échangées de telle manière qu’ils ne laissaient jamais les résidences vides.

D’autre part, l’organisation était également composée de indigènes de la zone avec laquelle ils ont réalisé un contrôle exhaustif des endroits où ils emballaient le haschich.

Les huit perquisitions autorisées par le Tribunal de Première Instance d’Instruction numéro 4 d’Estepona (Malaga) ont été effectuées dans les communes de Marbella et Estepona à Malaga, et San Roque et La Línea de la Concepción à Cadix.

L’opération Kroll se termine par la arrestation de 20 personnes et 13 enquêtes. De plus, 900 kilogrammes de haschich, trois véhicules tout-terrain, quatre bateaux, ainsi que 2 275 litres de carburant pour narcolanchas ont été saisis.