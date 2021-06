Jusqu’à 45% de réduction sur les coffrets classiques Decca et Deutsche Grammophon

Une sélection de coffrets classiques Decca et Deutsche Grammophon sont disponibles avec jusqu’à 45% de réduction à partir de Presto Classique jusqu’au 9 août 2021. Les collections exceptionnelles comprennent des enregistrements à succès et primés d’artistes tels que Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Alfred Brendel, Riccardo Chailly, John Eliot Gardiner, Herbert von Karajan, Wilhelm Kempff, Carlos Kleiber, Arturo Benedetti Michelangeli et Mitsuko Uchida.

Il n’y a vraiment pas de meilleur moyen de profiter des richesses de la musique classique en détail, longuement et avec valeur qu’avec un coffret d’enregistrements bien compilé. Mettant en vedette l’œuvre complète d’un compositeur, des ensembles symphoniques complets et des cycles de sonates, des interprétations rassemblées d’artistes et de musiciens individuels, et bien plus encore – le format du coffret offre de la valeur, une qualité d’écoute et une analyse approfondie, emmenant l’auditeur derrière la musique et dans le monde de l’artiste.

Nous avons sélectionné certains de nos coffrets Decca et Deutsche Grammophon préférés, actuellement disponibles avec jusqu’à 45% de réduction sur Presto Classique jusqu’au 9 août 2021, ci-dessous. Faites-vous plaisir – et bonne écoute !

Bach 333 – La nouvelle édition complète

Bach 333 – The New Complete Edition, avec 222 CD et 1 DVD, est le coffret le plus grand et le plus complet jamais consacré à l’œuvre d’un seul compositeur. L’ensemble marquait les 333 ans de la naissance de JS Bach et a été développé avec la coopération de 32 labels et d’une équipe de chercheurs des archives Bach de Leipzig. Bach 333 présente chaque note connue du grand maître et ouvre son monde – et son impact sur notre monde – d’une manière immersive unique : à travers des supports audio, visuels, imprimés et en ligne. « Bach 333 est un trésor de l’impact mondial de Bach sous la forme d’un héritage enregistré… » – Gramophone

Beethoven : Les Symphonies – Riccardo Chailly et l’Orchestre du Gewandhaus

Beethoven: The Symphonies (ensemble de 5 CD), enregistré par Riccardo Chailly et l’Orchestre du Gewandhaus, présente des performances acclamées du cycle complet des neuf symphonies de Beethoven enregistrées en direct au Gewandhaus. Le cycle montre les finesses et la musicalité du légendaire Gewandhaus Orchestra et comprend également une sélection d’ouvertures de Beethoven. « Les enregistrements, devrais-je ajouter, sont superbes. » – Gramophone

Wilhelm Kempff – Beethoven – Les Sonates pour piano

L’ensemble mono de Wilhelm Kempff de Beethoven – Les sonates pour piano, enregistré entre 1951 et 1956, est souvent considéré comme supérieur à son ensemble stéréo ultérieur. « Wilhelm Kempff était le plus inspirant des pianistes de Beethoven. Ceux qui ont chéri son premier cycle stéréo pour sa spontanéité magique trouveront les qualités de Kempff encore plus intensément véhiculées dans cet ensemble mono, enregistré entre 1951 et 1956. Étonnamment, le son a plus de corps et de chaleur que la stéréo, avec la transparence et la clarté inégalées de Kempff. articulation encore plus vivement capturée… » – Gramophone Classical Music Guide, 2010

Mitsuko Uchida – Mozart : Les Sonates pour piano

Les enregistrements de Mozart : les sonates pour piano de Mitsuko Uchida (ensemble de 5 CD) sont un excellent package pour tous ceux qui n’ont pas entendu ses célèbres performances. Elle utilise une légèreté de toucher et d’approche comme si elle jouait sur un instrument plus proche de ce que Mozart aurait eu, plutôt que de son descendant moderne et robuste. « D’un commun accord, Mitsuko Uchida est l’une des principales pianistes mozartiennes d’aujourd’hui, et sa série enregistrée de sonates pour piano a été acclamée par la critique… » – Gramophone Classical Music Guide, 2010

Carlos Kleiber – Enregistrements complets sur Deutsche Grammophon

Les enregistrements complets de Carlos Kleiber sur Deutsche Grammophon (série de 12 CD) comprennent trois CD d’œuvres orchestrales de Beethoven, Brahms et Schubert ainsi que ses quatre enregistrements complets d’opéra (Der Freischütz, Die Fledermaus, La Traviata et Tristan und Isolde). « La magie de Kleiber est évidente dans chaque mesure de la musique. Ses Beethoven et Brahms sonnent aussi frais aujourd’hui qu’à leur sortie, et ses trois CD Tristan ont l’avantage inestimable du magnifique bel canto Isolde de Margaret Price… Cette collection… est un incontournable pour tout mélomane sérieux. – Le Sunday Times

Pour plus d'informations sur la vente des coffrets classiques Decca et Deutsche Grammophon, veuillez visiter Presto Classical.

