Jusqu’à 98% des dons des professeurs des plus grandes universités publiques de l’Oregon sont allés aux démocrates ⋆ .

Entre 96% et 98% de tous les dons politiques faits par les membres du corps professoral des trois plus grandes universités publiques de l’Oregon sont allés aux démocrates, selon une nouvelle étude de l’Oregon Association of Scholars.

L’auteur du rapport, Bruce Gilley, professeur de sciences politiques dans l’État de Portland, a déclaré à The College Fix qu’entre 60 % et 80 % des dons des professeurs d’université à l’échelle nationale vont aux démocrates, donc « l’Oregon est bien au-dessus de la normale ».

“Un campus universitaire dans l’Oregon ressemble aujourd’hui à un camp d’été du Parti démocrate”, a déclaré Gilley dans un communiqué après la publication du rapport. “Les statistiques que nous publions aujourd’hui témoignent d’une monoculture intellectuelle assourdissante où il n’y a même plus de possibilité d’échange d’idées dans les universités de l’Oregon.”

Le rapport note qu’en 2020, les démocrates ont collecté 562 329 $ auprès des professeurs et du personnel de l’Université de l’Oregon, de l’Oregon State University et de la Portland State University. En comparaison, les candidats républicains n’ont collecté que 15 697 $ auprès des professeurs et du personnel de ces écoles.

Le nombre de donateurs était également faussé. Dans les mêmes écoles, 788 personnes ont fait des dons aux démocrates et 18 aux républicains.

« Si une anomalie statistique de ces proportions se présentait dans toute autre industrie ou secteur de marché, les universitaires et les élites universitaires seraient les premiers à critiquer le manque de diversité intellectuelle et d’iniquité », a déclaré le sénateur Dennis Linthicum de l’État de l’Oregon dans un communiqué. suite au rapport de l’OEA. “Malheureusement, les collèges et universités de l’Oregon se retrouvent dans une camisole de force conceptuelle de la règle du parti unique qui devrait être ridiculisée comme étant partiale, dépréciante et insupportable.”

Le rapport suggère un certain nombre de mesures pour assurer un meilleur équilibre idéologique dans les écoles publiques.

Premièrement, les auteurs recommandent l’introduction d’une « charte de la liberté intellectuelle » pour les universités publiques de l’Oregon « sur le modèle de celles adoptées dans d’autres États ».

En outre, le rapport demande « une enquête sur la transparence en ce qui concerne les dons des cadres supérieurs » et « l’introduction d’initiatives d’embauche et de rétention pour les professeurs sur la base de leurs contributions attendues à la liberté académique et à la diversité des points de vue sur le campus ».

Gilley a déclaré à The Fix afin d’atteindre la diversité des points de vue du corps professoral, l’intention “ne serait jamais d’embaucher des universitaires pour une autre raison que leur excellence dans l’enseignement et la recherche”.

Cependant, a-t-il déclaré, étant donné que la plupart des recherches ont plusieurs excellents candidats, “la diversité politique ou la contribution à la liberté académique devrait être utilisée pour faire avancer les candidats qui amélioreraient ces choses sur le campus”.

