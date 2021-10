Jusqu’à Android 12L, les tablettes Fire d’Amazon étaient les seules tablettes Android qui comptaient vraiment

Il n’est pas surprenant que nous, ici, à Android Central, ne soyons qu’un grand nombre de passionnés de technologie qui aiment passer notre temps sur ce site à parler des meilleurs téléphones Android, montres intelligentes et Chromebooks. Cependant, en tant que fans inconditionnels de l’écosystème Android, il existe une catégorie de produits importante sur laquelle nous avons tendance à marcher sur de la glace mince : les tablettes Android.

Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas beaucoup d’excellentes tablettes Android disponibles. Par exemple, avec sa série Galaxy Tab S, Samsung fabrique certaines des tablettes les plus esthétiques et les plus performantes en dehors de l’iPad. Zut, même Lenovo est connu pour nous offrir des appareils passionnants et innovants, en particulier avec sa série de tablettes Yoga.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Pourtant, pour diverses raisons, il semble clair que le seul véritable défi à la domination de l’iPad dans l’espace Android jusqu’à présent, du moins aux États-Unis, est venu d’Amazon.

Que dites-vous, Amazon fabrique des tablettes Android ?

Oui, Amazon a fabriqué certaines des meilleures et des plus populaires tablettes Android depuis une décennie dans sa gamme Fire Tablet, et ce sont sans doute les seules tablettes Android qui ont vraiment compté à ce jour. Cependant, la prochaine mise à jour du système d’exploitation de Google, baptisée Android 12L, signifie que le paysage des tablettes Android peut enfin être prêt pour un changement radical.

Allumer un feu

Source : Android Central

Amazon a annoncé la première tablette Fire (Kindle) en 2011, à une époque où le monde des tablettes Android était dominé par des appareils comme le Motorola Xoom et le Nexus 7 de Google. Le logiciel fonctionnant depuis sur toutes les tablettes Fire — appelé, bien sûr , Fire OS — était l’un des premiers forks majeurs (tablettes) du système d’exploitation Android, et sans doute, le fork Android le plus important de ce côté de la Chine.

Soyez honnête, avez-vous réalisé que Fire Tablets utilisait une version d’Android ?

J’ai laissé entendre en plaisantant ci-dessus que la plupart des consommateurs ne réalisent probablement pas que les tablettes d’Amazon sont alimentées par Android. Cela m’a amené à me demander si, ou comment, cette perception ou perception erronée peut avoir affecté l’adoption et les ventes de tablettes Fire au fil des ans.

« Je ne sais pas si les consommateurs réalisent la différence entre Android de Google et Amazon, et même s’ils le font, je doute qu’ils s’en soucient », déclare Jitesh Ubrani, directeur de recherche d’IDC.

À l’inverse, Avi Greengart, président et analyste principal chez Techsponentialk, a déclaré à Android Central qu’il pense que les consommateurs « ont tendance à supposer que les tablettes Fire fonctionnent sous Android », mais que cela peut également entraîner une certaine déconnexion puisque Fire OS n’inclut pas les applications Google. ou des services prêts à l’emploi (bien qu’il existe des moyens de les charger relativement facilement).

Greengart dit que les propriétaires de tablettes Fire peuvent être un peu » déconcertés lorsqu’ils découvrent que certaines applications ne peuvent pas être trouvées dans l’Amazon Store sur l’appareil. Cependant, contre-intuitivement, le fait que les tablettes Fire exécutent le système d’exploitation Fire d’Amazon et Les navigateurs Silk sont les principales raisons de son succès. »

En effet, malgré l’absence de Play Store et de Google Apps, Ubrani déclare : « La boutique d’applications et les services d’Amazon sont devenus extrêmement robustes au fil des ans, ce qui fait que très peu de consommateurs passent à côté d’expériences clés.

Les experts s’accordent à dire que les tablettes Fire d’Amazon ont beaucoup de parts d’esprit sur des marchés comme les États-Unis

Selon Ubrani, une partie du problème avec l’écosystème des tablettes Android est qu’il n’y a pas eu de challenger constant pour Apple, que ce soit en termes de part d’esprit ou de part de marché.

« En dehors d’Apple, très peu de marques sont connues comme une option » standard « ou » de facto « , mais je citerais Samsung à l’échelle mondiale, Amazon aux États-Unis et Lenovo dans d’autres parties du monde, » il dit.

Greengart ajoute qu’Amazon n’est pas exactement au courant des chiffres de vente de Fire Tablet. Cependant, « des sondages auprès des consommateurs montrent que le Fire est derrière seulement Apple et Samsung aux États-Unis »

Les recherches internes d’IDC semblent également le confirmer. Les données partagées avec AC par Ubrani indiquent qu’Amazon est juste derrière les deux titans de l’industrie, avec Lenovo, Huawei et « d’autres ».

Source : Amazon

Donc, si les tablettes Fire sont absentes des applications et des services Google, que voient les consommateurs dans les tablettes « Android » d’Amazon ? Selon Ubrani, « la plupart des consommateurs considèrent Amazon comme le meilleur choix » dans le domaine des tablettes.

Greengart est d’accord. Selon lui, « les consommateurs sont attirés par les tablettes Fire en partie parce qu’elles sont si peu coûteuses, et Amazon est prêt à vendre les appareils au prix coûtant ou presque, car il sait qu’il gagnera de l’argent via sa boutique d’applications, ses services et son engagement envers l’écosystème ».

Comme pour presque tous les appareils d’Amazon, la gamme Fire Tablet promet une durabilité, des fonctionnalités conviviales et, surtout, des prix incroyablement bas. Amazon a saisi le bas de gamme du marché des tablettes il y a près d’une décennie avec cette stratégie, et il n’a pas regardé en arrière depuis.

Amazon a conquis le marché des appareils familiaux

Source : Chris Wedel/Android Central

L’autre chose qu’Amazon a compris très tôt était que les parents voulaient remettre leurs tablettes aux enfants pour les divertir, les éduquer ou simplement les apaiser. En fait, il a créé une gamme parallèle de tablettes Kids Fire plus durables, disponibles dans des couleurs amusantes et présentant un contenu adapté aux enfants et des contrôles parentaux sous la forme d’Amazon Kids + (anciennement Amazon FreeTime). À toutes fins utiles, il est essentiellement accaparé le marché des tablettes familiales.

« Les tablettes d’Amazon… sont extrêmement adaptées aux familles », déclare Greengart. « Amazon autorise plusieurs utilisateurs (Apple ne le fait pas), Amazon fournit des contrôles parentaux étendus, et il existe des versions pour enfants de la tablette qui sont livrées avec un étui pare-chocs, une interface utilisateur optimisée, une garantie sans poser de questions et un contenu adapté à l’âge. «

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Certes, les tablettes Fire ne sont pas considérées comme très bonnes pour faire avancer les choses, bien qu’elles s’améliorent dans ce domaine, mais ce n’est pas pourquoi la plupart des gens les achètent (ou pourquoi ils achètent des tablettes en général). Non, la plupart des gens achètent des tablettes pour consommer du contenu, qu’il s’agisse de binging Netflix ou de jouer des heures à Candy Crush et pour ces tâches, les tablettes Fire sont tout simplement parfaites. Après tout, pourquoi dépenser plus pour cette fonctionnalité si vous n’y êtes pas obligé ?

Android 12L pourrait être un changement radical pour les tablettes

Source : Nick Sutrich / Android Central

Mais que faire si vous voulez être productif sur votre tablette ? Cela a été l’un des plus gros coups contre ce segment d’appareils Android depuis le premier jour, et cela provient principalement d’un manque de support des développeurs de la part de Google, ce qui a entraîné une ambivalence de la part des développeurs pour créer des applications qui peuvent bien fonctionner sur la plate-forme à cette taille et ce facteur de forme. Heck, même les meilleurs Chromebooks avec des écrans amovibles et des capacités de tablette ont gagné du terrain à cet égard ces dernières années. Cependant, tout cela pourrait être sur le point de changer bientôt avec l’annonce récente d’Android 12L.

Cette nouvelle variante attendue depuis longtemps d’Android est conçue avec des facteurs de forme plus grands (d’où le « L » dans Android 12L) comme les pliables et les tablettes à l’esprit. Cela permettra au système de mieux mettre à l’échelle les applications et les éléments de l’interface utilisateur afin de mieux utiliser la taille de l’écran.

Il promet également des améliorations dans la façon dont les appareils Android gèrent les notifications et les tâches multiples sur ces écrans plus grands. Et tandis que la plupart des gens voient AndroidL comme une réponse à l’amélioration rapide de l’espace des téléphones pliables et à la popularité d’appareils comme le Galaxy Z Fold 3, cela pourrait également faire toute la différence dans le monde pour l’expérience d’utilisation des tablettes Android.

Source : Andrew Myrick / Android Central

Si d’autres fabricants de tablettes Android comme Samsung et Lenovo peuvent profiter des changements à venir dans Android 12L, Amazon ne devrait pas craindre pour sa position dans le bas de gamme. Cependant, sa récente incursion dans les appareils de productivité comme le Fire HD 10 Productivity Bundle avec Microsoft 365 peut nécessiter un réoutillage pour rester compétitif avec les tablettes optimisées Android 12L, les Chromebooks, les iPad et les appareils Windows.

« Amazon a certainement le potentiel pour prendre la tête de l’espace de productivité à faible coût, mais cet espace lui-même est assez petit, car les acheteurs qui sont sérieux au sujet de la productivité ont tendance à dépenser un peu plus pour obtenir une meilleure expérience clavier/souris et généralement un système d’exploitation plus robuste également », explique Ubrani. « Cela dit, si Amazon devait renforcer ses logiciels/services et cibler spécifiquement les écoles, ils pourraient potentiellement déplacer les Chromebooks, mais cela nécessite des investissements lourds et pas mal de temps. »

Source : Jeramy Johnson / Android CentralAmazon Fire HD 10 Productivity Bundle

Greengart ne pense pas qu’il y ait beaucoup de place pour qu’Amazon joue dans l’espace de productivité, du moins pas encore.

« J’ai testé le Fire HD 10 Productivity Bundle, et bien que la suite Office et Zoom de Microsoft fonctionnent, ils ne fournissent pas une bonne expérience par rapport aux Chromebooks, iPads ou appareils Windows », dit-il.

Avec les appareils Amazon Fire contrôlant fermement l’espace des tablettes de valeur et Android 12L à l’horizon pour sauver davantage de tablettes haut de gamme, 2022 pourrait bien être le début d’une renaissance des tablettes Android. Voilà en espérant !

Si vous envisagez d’offrir une nouvelle tablette Android en cadeau pour vous-même ou pour un être cher au cours de la prochaine saison des fêtes, sachez simplement qu’il y aura beaucoup de bonnes affaires à venir. Nous suivrons toutes les meilleures offres de tablettes Android Black Friday, alors assurez-vous de mettre cette page en signet et de la vérifier régulièrement pour économiser de l’argent sur vos achats de vacances.

Lancez votre expérience Android

Meilleurs lanceurs Android pour votre téléphone 2021

Vous voulez donner un nouveau look à votre téléphone Android avec un minimum d’effort ? Et si vous essayiez un nouveau lanceur ? Si cela ressemble à quelque chose pour vous, nous avons rassemblé le meilleur qui soit.

Pas seulement viser et tirer

Pourquoi les critiques du Pixel 6 sont si variées sur ses nouveaux appareils photo

Le Google Pixel 6 est maintenant en vente et bien que le logiciel et le design soient divins, il semble y avoir des opinions largement contradictoires sur l’expérience de l’appareil photo. La moitié d’entre nous semble adorer l’appareil photo Pixel 6, et la moitié n’aime pas vraiment les photos actuelles. Alors que se passe-t-il? Nous allons jeter un coup d’oeil.