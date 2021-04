Jusqu’à ce que Covid-19 soit dans l’air, la position de RBI est claire

L’excédent de liquidité dans le système bancaire a varié entre Rs 2,13-6,72 lakh crore en FY21.

Deux mois, ce n’est pas long, mais personne n’aurait pu prédire que le mois d’avril verrait l’Inde dans de telles difficultés. La féroce deuxième vague d’infections à Covid-19 menace de ralentir une reprise prometteuse, et l’inflation reste obstinément élevée même si la croissance perd de son élan. Au milieu de cette incertitude, le gouverneur de la Banque de réserve de l’Inde (RBI), Shaktikanta Das, a la tâche peu enviable de maintenir la liquidité juste suffisante pour freiner les rendements, empêcher la devise de s’apprécier et l’inflation de monter. Très difficile à un moment où les marchés développés déclenchent d’importants stimuli fiscaux, les rendements des bons du Trésor américain augmentent et les prix des matières premières s’enfuient. Et quand le gouvernement veut emprunter un crore de lakh Rs 12,05 mammouth au cours des 12 prochains mois.

L’inflation globale à la consommation pour février est tombée à 5%, mais l’inflation sous-jacente a été choquante de 6% en glissement annuel, contre 5,5% en janvier. Maintenant, certains économistes disent qu’il y a une chance que cela reste stable à 5,5% – 6%, car les producteurs répercutent le coût de la hausse des matières premières sur les consommateurs. Les prix des intrants, soulignent-ils, sont à des sommets sur plusieurs années alors que les prix de la production n’ont pas augmenté proportionnellement, mais pourraient le faire à mesure que les entreprises gagneraient en confiance pour affirmer leur pouvoir de fixation des prix.

Heureusement, certains effets de base utiles devraient freiner les prix des denrées alimentaires. Heureusement, l’inflation de détail ne devrait pas encore franchir 5,5% pour l’instant et respectera les projections de la banque centrale de 5 à 5,2% pour la période avril-septembre. Au-delà de cela, on n’est pas si sûr. Même RBI nous avait avertis en février qu’il y avait une possibilité d’une escalade généralisée des pressions sur les coûts des services et des prix de fabrication, à la suite de l’augmentation des prix des matières premières industrielles.

Pour le moment, cela ne semble pas si mal, d’autant plus que la relance de la demande de services risque d’être repoussée en raison des nouveaux verrouillages ronds. Donc, il est plus ou moins certain que RBI maintiendra le taux repo là où il est à 4% le 7 avril. Les rendements peuvent augmenter à l’extrémité la plus courte de la courbe, plus proche du taux repo de 4%, de sorte que les taux réels ne restez pas trop négatif trop longtemps. Cependant, RBI ferait attention de ne pas augmenter les rendements à long terme afin que le gouvernement puisse emprunter à des taux abordables. Malgré l’accroissement des pressions inflationnistes dans la région, il semble qu’il n’y aura pas de hausse des taux repo avant octobre, date à laquelle le gouvernement aurait épongé 60% de l’objectif. Cependant, le repo inversé pourrait être relevé en octobre. Certes, c’est un peu un bras de fer avec les marchés obligataires, mais, jusqu’à présent, les rendements ont été maintenus à moins de 6,2%.

La liquidité ayant pris une importance considérable au cours de l’année écoulée, les marchés obligataires chercheraient des indications à ce sujet. En février, le gouverneur Das avait rassuré les marchés en disant que la position accommodante se poursuivrait aussi longtemps que nécessaire – au moins pendant l’exercice en cours et au cours de l’exercice suivant. L’objectif, a déclaré Das, était de «relancer la croissance sur une base durable et d’atténuer l’impact du COVID-19 sur l’économie, tout en veillant à ce que l’inflation reste dans les limites de l’objectif à l’avenir». Le commentaire plus tard cette semaine est susceptible de sembler similaire, le gouverneur Das réaffirmant qu’il y aura suffisamment de liquidités aussi longtemps que nécessaire.

L’excédent de liquidité dans le système bancaire a varié entre Rs 2,13-6,72 lakh crore en FY21. Avec une croissance des prêts susceptible de rester anémique et d’atteindre des creux de plusieurs années, et les dépôts augmentant à un rythme soutenu, la liquidité devrait rester excédentaire même si les entrées étrangères restent raisonnablement fortes. Il faudra toutes les compétences de RBI pour absorber une partie de cela tout en maîtrisant les rendements, en empêchant la roupie de prendre de la valeur et en atténuant les pressions inflationnistes. On peut s’attendre à ce qu’il fonctionne avec plus d’opérations Twists et de prises en pension à terme pour jouer à la fois sur les marchés obligataires et sur les marchés des devises alors même que le CRR revient à 4%. En outre, les 580 milliards de dollars de réserves de change donnent à RBI la possibilité d’acheter moins de dollars, en cas de moindre excédent de la BdP, ce qui lui laisse la possibilité d’acheter des obligations.

La deuxième vague d’infections menaçant de frapper l’économie, il est peu probable que Das s’attarde sur le moment de la sortie de la position accommodante. La croissance perd clairement de son élan; la production des usines a augmenté d’environ 0,6% en glissement annuel au cours des cinq derniers mois et le PMI manufacturier est tombé à 55,4 en mars, contre 57,5 ​​en février. La nouvelle série de restrictions à la mobilité dans plusieurs États clés pourrait aggraver la situation dans le secteur des services, qui est déjà à la traîne du secteur manufacturier. La fabrication n’est pas non plus exactement sur une lancée. Les expéditions en gros de deux-roues en mars, par exemple, étaient moins importantes qu’en mars 2019, tandis que les expéditions de véhicules utilitaires étaient nettement moins importantes. La confiance des consommateurs étant toujours faible et les investissements du secteur privé nulle part en vue, les priorités sont plus importantes qu’un taux d’intérêt réel négatif. Le gouverneur Das doit faire tout ce qu’il faut pour s’assurer que les affaires ne perdent pas leur élan. Le travail acharné de l’année écoulée ne doit pas être annulé.

