“Jusqu’à ce que vous soyez sur le terrain, vous ne vous contentez pas d’y croire”

13/09/2021 à 20h32 CEST

Le défenseur central de l’Espanyol Luis Recasens, qui a fait ses débuts ce dimanche en Première Division contre l’Atlético de Madrid au stade RCDE, a déclaré ce lundi à la Ciudad Deportiva Dani Jarque qu’avant d’être “sur le terrain”, il n’avait pas fini d’y “croire”.

L’équipe de jeunes bleu et blanc, débutant avec l’équipe première, a avoué qu’il ne s’y attendait pas. “Ils m’ont prévenu que, si Calero demandait le changement, je pouvais avoir mon option. Quand je suis sorti m’échauffer je me suis rendu compte de tout”, a-t-il expliqué aux médias du club. Son coéquipier Calero a commencé, mais n’a pas pu continuer après la pause en raison d’un malaise.

Recasens, malgré la défaite face à l’Atlético, garde un bon souvenir de son expérience personnelle. “Je n’oublierai jamais les débuts. Cette expérience, la concentration, le trajet en bus avec l’équipe. Quand je suis sur le terrain, je suis conscient de ce qui se passe », a-t-il souligné. “Je suis passé de la deuxième RFEF à jouer contre les champions de LaLiga. C’était un cadre parfait & rdquor;, a-t-il ajouté.

Le défenseur a révélé le conseil que ses coéquipiers répétaient le plus avant de sortir sur le terrain : “Ils m’ont dit: fais ce que tu sais c’est pourquoi tu es ici. Grâce à eux et aux fans, qui étaient spectaculaires, j’étais plus calme. C’était un duel très compliqué et tout le monde m’a soutenu », a déclaré Recasens.