Jusqu’à la mise – AS.com

J’aurais pu prendre un autre chemin, mais Darren Till a regardé vers l’avenir. L’Anglais de 28 ans est sur une séquence de une victoire lors de ses quatre derniers combats. C’est vrai qu’entre le deuxième et le troisième (il a gagné) il est passé au poids moyen… mais il est dans une situation complexe. Peut-être que l’option d’opter pour un rival de rang inférieur aurait été plus satisfaisante, mais à l’UFC, vous devez être ambitieux et il l’est. Du numéro sept au classement, défi numéro 5, Derek Brunson, qui arrive après quatre victoires d’affilée. Une dynamique très différente. Choc des routes dans la star de l’UFC Las Vegas 36.

Till a fait ses débuts en novembre 2019 chez les poids moyens. Il a réussi à vaincre Kelvin Gastelum, ce qui a ouvert les portes à un combat contre Robert Whittaker. La victoire pourrait ouvrir les portes d’un combat pour le titre, mais il est tombé. Depuis, plus d’un an s’est écoulé. Pour sa part, Brunson arrive plus roulé. Il a combattu en mars en battant Kevin Holland, le rival le plus nommé de sa liste. C’était sa quatrième victoire consécutive et celle qui l’a placé dans une position si noble dans le classement.

Malgré la dynamique et les classements, Till est le combattant qui apparaît comme le favori dans les paris. L’Anglais a une meilleure technique et a affronté de plus gros adversaires lors de ses derniers combats, ce qui le place en tête. Le combat se déroule entre deux attaquants (55% de KO Brunson par 56% de Till), donc la vitesse et la force seront la clé. Il y a une des clés du combat. Il semble qu’au milieu, Till semble avoir perdu du punch et peut l’accuser. Il faudra le voir, puisque par situations l’égalité est maximale. Brunson arrive avec confiance et que chez quelqu’un qui fonde son combat sur la frappe est la clé. Les erreurs seront sanctionnées. Ils doivent prendre soin d’eux. Till relance la mise et Brunson la prend. Un seul prendra tout à Las Vegas.