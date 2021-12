Jusqu’à présent, 200 cas d’Omicron signalés en Inde, 5 326 nouveaux cas de COVID-19

Le Maharashtra et Delhi ont enregistré 54 cas de variante Omicron chacun, tandis que Telangana a enregistré 20 cas, Karnataka 19, Rajasthan 18, Kerala 15 et Gujarat 14 cas.

Jusqu’à présent, 200 cas de variante Omicron du coronavirus ont été détectés en Inde, dont 77 patients se sont rétablis ou ont migré, a annoncé mardi le ministère de la Santé de l’Union.

Le Maharashtra et Delhi ont enregistré 54 cas de variante Omicron chacun, tandis que Telangana a enregistré 20 cas, Karnataka 19, Rajasthan 18, Kerala 15 et Gujarat 14 cas.

Les données du ministère mises à jour mardi indiquent également que l’Inde a enregistré 5 326 nouveaux cas d’infections à coronavirus, le plus bas en 581 jours, portant le total des cas de COVID-19 à 3 47 52 164, tandis que les cas actifs ont diminué à 79 097, le plus bas en 574 jours.

Le nombre de morts a grimpé à 4.78.007 avec 453 nouveaux décès, selon les données mises à jour à 8 heures du matin. L’augmentation quotidienne des nouvelles infections à coronavirus a été enregistrée en dessous de 15 000 au cours des 54 derniers jours maintenant.

Les cas actifs sont tombés à 79 097, soit 0,23 % du total des infections, le plus bas depuis mars 2020, tandis que le taux national de récupération du COVID-19 s’est encore amélioré pour atteindre 98,40 %, le plus élevé depuis mars 2020, a indiqué le ministère.

Une baisse de 3 170 cas a été enregistrée dans le nombre de cas COVID-19 actifs en l’espace de 24 heures. Le décompte indien du COVID-19 avait franchi la barre des 20 lakh le 7 août 2020, 30 lakh le 23 août, 40 lakh le 5 septembre et 50 lakh le 16 septembre. Il a dépassé 60 lakh le 28 septembre 70 lakh le 11 octobre , a franchi 80 lakh le 29 octobre, 90 lakh le 20 novembre et a dépassé la barre du crore le 19 décembre. L’Inde a franchi le cap sinistre des deux crore le 4 mai et de trois crore le 23 juin.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.