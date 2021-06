“Jusqu’à présent, je ne me suis pas compliqué, mais le plus difficile vient”

06/05/2021

L’Espagnol Rafael Nadal était satisfait de la façon dont il a atteint les huitièmes de finale à Roland Garros, il a avoué que “jusqu’à présent” cela n’a pas été compliqué, mais qu’il devra s’améliorer pour affronter les meilleurs désormais.

Avec le Serbe Novak Djokovic et l’Argentin Diego Schwartzman, Nadal est le seul à atteindre cette phase sans avoir perdu un set, chose à laquelle le joueur de tennis n’attache pas trop d’importance.

“Je suis concentré sur la victoire, rapide ou lente, je ne cherche pas à gagner vite, je respecte beaucoup mes rivaux, si je peux mieux atteindre le point rapidement”a dit Nadal, conscient qu’il doit “améliorer les choses”.

“J’ai eu une première semaine correcte, trois matchs gagnés sans perdre aucun set, j’ai connu des situations difficiles et d’autres non. Dans des tournois comme celui-ci, il faut faire des pas en avant”, a-t-il ajouté après avoir battu le Britannique Cameron Norrie, 6-3, 6-3 et 6-3.

Son prochain rival sera l’italien Jannik Sinner, 19 mondial à 19 ans, contre qui il dit devoir jouer “agressif, avec une forte intensité, plus longtemps que jusqu’à présent, en contrôlant le point”.

Le duel de l’an dernier en quarts de finale de Roland-Garros ne sera pas une référence car “les conditions étaient différentes”.

“Il est jeune, il s’améliore chaque semaine, il a d’excellents tirs, je devrai être solide et agressif, sinon ce sera difficile. Je dois le faire jouer dans des endroits difficiles sur le terrain, donc je peux faire des erreurs. Il est en huitièmes de finale, on ne peut pas s’attendre à un adversaire facile, mais ce n’est pas le plus facile. Je dois jouer mon plus haut niveau pour avoir des options pour atteindre les quarts », a-t-il déclaré.

Concernant sa jeunesse, il a indiqué qu’il peut avoir l’inconvénient de ne pas être si bien connu et qu’ils peuvent toujours passer une journée extraordinaire.

De plus, a-t-il ajouté, “Sinner a déjà de l’expérience, il a joué contre les meilleurs dans les tournois les plus importants”.

Il a partagé avec lui la quarantaine du dernier Open d’Australie et, a-t-il dit, ce fut une expérience positive.

“C’est un garçon ouvrier instruit, respectueux, calme. Je ne peux rien dire de négatif à son sujet. Ce furent deux semaines agréables pour lui et moi, je me suis blessé au dos au milieu de la deuxième semaine, mais pour les deux ils étaient positifs, nous s’entraident, nous avons une bonne relation”. assuré.