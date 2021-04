Jusqu’à présent, les exportations de sucre à 24,96 lakh tonne, l’Indonésie apparaît comme le principal acheteur

Les usines se sont engagées à exporter 33,38 lakh de sucre jusqu’à concurrence du quota de 60 lakh attribué par le ministère de l’Alimentation

Les sucreries en Inde ont exporté 24,96 tonnes de lakh du produit au cours de la saison 2020-2021 en cours, l’Indonésie représentant les expéditions maximales (contribuant à 38,5% des exportations totales à ce jour), selon All India Sugar Trade Association (AISTA). Une tonne supplémentaire de 3,03 lakh de sucre est en transit et livrée aux raffineries portuaires, a indiqué l’organisme commercial. Le pays est bien parti pour atteindre l’objectif d’exportation de 60 lakh des usines cette année, l’Indonésie, l’Afghanistan et le Sri Lanka devenant les trois principaux acheteurs, a déclaré le vice-président de l’AISTA, Rahil Shaikh.

Les usines se sont engagées à exporter 33,38 lakh de sucre jusqu’à concurrence du quota de 60 lakh attribué par le ministère de l’Alimentation, a indiqué l’AISTA. Selon des sources du marché, des contrats de 49 lakh ont été signés par les exportateurs. Sur le total des exportations entreprises jusqu’à présent, 9,61,594 tonnes de sucre ont été exportées vers l’Indonésie, 3,08,302 tonnes vers l’Afghanistan et 2,46,391 tonnes vers le Sri Lanka jusqu’au 9 avril de cette année, a indiqué l’AISTA.

Sur le total des exportations, la partie des matières premières est d’environ 19 lakh tonne et le reste est constitué de blancs, a déclaré Shaikh. Il a estimé que les exportations physiques totales pourraient atteindre 55 lakh tonnes cette saison. Le facteur Covid et le début de la mousson pourraient faire baisser les exportations d’environ 5 lakh par tonne, a-t-il souligné, ajoutant qu’avec le début de la saison au Brésil, leur sucre pourrait être beaucoup moins cher dans le monde.

Shaikh a déclaré que pour la première fois, l’Indonésie correspondait à ses spécifications de qualité avec l’Inde et que, par conséquent, les exportations de l’Inde étaient élevées. De plus, le Brésil a connu une contre-saison entre décembre 2020 et mars 2021, ce qui a donné aux exportateurs indiens la possibilité d’exporter plus de sucre vers le pays, a-t-il déclaré.

L’année dernière, l’Iran était la première destination des exportations de sucre indien avec 11 lakh de tonne. Cette année, cependant, les exportations vers l’Iran n’ont pas eu lieu en raison de problèmes de change, a-t-il déclaré. Les EAU sont apparus comme un nouveau marché cette année pour les exportateurs indiens. La Somalie et le Bangladesh étaient d’autres marchés importants pour le sucre indien, représentant respectivement 1 90 864 tonnes et 1 42 434 tonnes.

L’exportateur de sucre Abhijit Ghorpade a déclaré que les exportations se sont accélérées malgré le retard dans l’annonce de la politique d’exportation et les pénuries de conteneurs. Au moins 7 lakh tonnes sont physiquement exportées chaque mois au cours des trois derniers mois, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, l’AISTA, qui termine cinq ans ce mois-ci, a déclaré que l’organisme réviserait bientôt à la hausse les estimations de la production nationale de sucre à 350 lakh tonne pour la campagne de commercialisation 2020-2021 à partir des projections précédentes de 299 lakh tonne. La consommation sera fixée à 255 lakh tonne.

