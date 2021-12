Jusqu’à présent, les investisseurs étrangers ont retiré 17 696 cr Rs des marchés indiens en décembre

Selon les données des dépositaires, les FPI ont retiré Rs 13 470 crore des actions, Rs 4 066 crore du segment de la dette et Rs 160 crore des instruments hybrides entre le 1er et le 17 décembre.

Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont jusqu’à présent retiré 17 696 crores de roupies des marchés indiens en décembre dans un contexte d’incertitude due à une nouvelle souche de coronavirus, Omicron, et aux attentes d’une réduction plus rapide de la part de la Réserve fédérale américaine.

Selon les données des dépositaires, les FPI ont retiré Rs 13 470 crore des actions, Rs 4 066 crore du segment de la dette et Rs 160 crore des instruments hybrides entre le 1er et le 17 décembre.

En novembre, les FPI étaient des vendeurs nets à hauteur de Rs 2.521 crore sur les marchés indiens. Il y a toujours des incertitudes sur les fronts mondiaux et nationaux, a déclaré Himanshu Srivastava, directeur associé – Manager Research, Morningstar India.

Les inquiétudes concernant la variante hautement transmissible Omicron du coronavirus persistent et ont eu un impact sur les perspectives de croissance mondiale, a-t-il ajouté. « En outre, la croissance économique a également été relativement lente et les bénéfices de l’Inde n’ont pas beaucoup augmenté », a-t-il ajouté. Si la situation s’aggrave, cela pourrait encore les inciter à racheter les investissements des marchés émergents comme l’Inde, qui sont considérés comme plus sujets aux turbulences sur les marchés mondiaux.

« Puisque la banque constitue la plus grande participation de FPI, elle supporte le poids de la vente de FPI », a déclaré VK Vijayakumar, stratège en chef des investissements chez Geojit Financial Services.

La vente soutenue de FPI a rendu les actions bancaires de haute qualité attrayantes du point de vue de la valorisation, a-t-il ajouté. En ce qui concerne les autres marchés émergents, Shrikant Chouhan, Head – Equity Research (Retail), Kotak Securities a déclaré que la Corée du Sud, les Philippines, Taïwan, la Thaïlande et l’Indonésie ont enregistré des entrées de 1 870 millions USD, 1 707 millions USD, 297 millions USD, 94 USD millions et 57 millions USD, respectivement. « Les flux de FPI devraient rester volatils compte tenu des événements clés tels que les prochaines élections nationales et le resserrement monétaire des pays développés », a-t-il ajouté.

