Jusqu’à quand y a-t-il des auditions pour Nuestra Belleza Latina ?

. Le casting pour participer à Nuestra Belleza Latina est déjà fermé

En avril dernier, Univisión a annoncé en grande pompe le retour sur petit écran de Nuestra Belleza Latina, l’une des émissions de téléréalité les plus réussies de la télévision latine aux États-Unis, dans laquelle ce sera la saison numéro 12.

Et tandis que la chaîne confirme la date exacte à laquelle le programme télévisé commencera à être diffusé, prévu pour débuter en septembre, l’une des questions qui entourent de nombreux téléspectateurs est de savoir si les candidats qui souhaitent rejoindre la compétition peuvent encore s’inscrire pour présenter un casting.

Malheureusement, la réponse est non”. Univision a déjà clôturé les auditions pour les personnes intéressées à faire partie de la nouvelle saison du concours de beauté.

Il convient de noter qu’en raison de la pandémie de COVID-19, cette fois Univisión a effectué des castings virtuels, et à partir de là, les candidats choisis sortiront, qui seront annoncés dans les semaines à venir, pour réchauffer les moteurs de l’émission.

“Les auditions pour la 12e saison de” NBL “, dont la première est prévue pour l’automne, ont déjà commencé et se poursuivront jusqu’au 16 mai”, a déclaré Univisión via sa page, montrant que la clôture des auditions avait déjà eu lieu il y a deux ans. mois.

Dans sa lettre, Univisión a souligné qu’ils avaient choisi de recourir à la virtualité, afin de garantir la sécurité de tous au milieu de la pandémie.

« Avec la sécurité comme priorité, « NBL » organisera virtuellement la dernière série d’auditions. Lors du premier tour d’auditions, les responsables de l’émission, à la recherche de femmes talentueuses et charismatiques avec de grandes personnalités et désireux de devenir la prochaine personnalité d’Univision, auront une conférence virtuelle avec les candidats “, a ajouté la chaîne à propos du processus d’audition. .

Jusqu’à présent, l’émission de télévision n’a pas encore révélé de détails spécifiques sur la saison à venir, au-delà de l’avertissement que l’ancienne Miss Colombie Daniella Álvarez sera un jury et que l’ancienne Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza sera à nouveau la présentatrice officielle de l’émission de téléréalité. , comme en 2018.

Univisión a gardé secrètes la plupart des informations sur le programme, mais des sources de la chaîne l’ont prévenu petit à petit, et à partir de cette semaine, elles révéleront les détails de l’émission.

Concernant les candidates, on savait qu’après le casting virtuel qui avait été envoyé, le plan était de réunir les filles présélectionnées pour les rencontrer en personne et à partir de là faire un nouveau tour de sélection pour constituer le groupe final.

“Dans la phase suivante, (après le casting virtuel) les meilleurs candidats se réuniront à Miami pour des auditions devant le jury afin d’avoir l’opportunité de faire partie du casting de l’émission”, a averti Univisión.

A la fin du programme, Migbelis Castellanos, qui a été choisie en décembre 2018 comme la plus récente Nuestra Belleza Latina, couronnera son successeur, une femme qui, selon Univision, devrait être une hispanique de grand talent et de dynamisme, qui « briser les stéréotypes de la beauté dans la société”.

« La NBL est pour toutes les femmes et surtout les femmes. Elle accompagnera les candidats dans leurs expériences inspirantes et révélera leurs peurs et leurs joies lorsqu’ils représentent la vraie beauté des Latinas, à l’intérieur comme à l’extérieur », a annoncé la chaîne.