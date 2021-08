« Jusqu’à un an ? Il faudrait Vicente Fernández pour se lever

in

La santé de Vicente Fernández a été à l’origine de diverses rumeurs et spéculations, l’une d’entre elles assure que l’opération urgente à laquelle “Chente« S’il était soumis, il lui faudrait marcher en quelques semaines, la réalité, selon les complications, cela prendrait « six mois voire un an ».

Face aux fausses rumeurs, d’autres versions ont vu le jour pour éclaircir le panorama du rétablissement de Vicente Fernández, qui a subi une intervention chirurgicale et dont l’état a été signalé “grave, mais stable”, selon un communiqué médical.

C’est à travers son compte Instagram dans lequel ces détails que les proches de Vicente Fernández ont tenu bon pendant ces jours difficiles.

Il faut rappeler qu’un fort contretemps a conduit à l’urgence”Charro de Huentitan“, à l’hôpital vendredi soir dernier après une chute dans son ranch ” Los Tres Potrillos “.

Cependant, lors d’une émission de Programme d’aujourd’hui, qui a documenté l’évolution de son état de santé, en dehors du centre médical privé, certains éclaircissements surviennent face aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux.

Il est faux que seulement en quelques semaines la récupération de l’acteur de “El arracadas” soit réalisée, ainsi que la version selon laquelle il est tombé de cheval, des proches ont rapporté que l’incident s’était produit dans sa chambre.

Au cours de la matinée, on a appris que les chances de marche de Vicente Fernández Gómez indiquaient que cela pourrait prendre “6 mois ou même un an” pour le père de “Le poulain« Il va pouvoir se relever, ils ont même mentionné qu’il est « immobilisé ».

Ces rapports ont été corroborés par le correspondant, Ernestro Buitrón, qui a eu l’occasion de discuter avec les médecins spécialistes sur le sujet, et qui l’a informé des probabilités qu’aurait le patriarche des Fernández de retrouver une certaine mobilité dans ses jambes.

Pour y parvenir, il utiliserait également le soutien d’un déambulateur, selon le correspondant, ceci car “ce sont des blessures très compliquées” a-t-il confirmé.

“Chente” a subi une intervention chirurgicale pour soulager une blessure cervicale due à une “blessure de la moelle épinière”, confirme un communiqué médical.

Ainsi, l’artiste de 81 ans bénéficiera de séances de rééducation, qui selon lui entraîneront beaucoup de douleur, bien qu’importantes pour la récupération de l’interprète de “Ces jalousies”.

Comme on l’a vu, la famille de “l’acteur de cinéma mexicain” a partagé de brèves informations sur son état de santé, il s’agit de son aîné, Vicente Jr., qui a été approché par les médias et qui a finalement fourni plus de détails.

Au milieu du reportage vers le matin de Las Estrellas, Buitron a également partagé que l’épouse de “Don Vicente” avec qui il a eu trois enfants, Vicente Jr., Gerardo et Alejandro, en plus d’adopter une fille, Alejandra Fernández (nièce de Doña Cuquita”), est restée très proche et attentive à son mari.

La matriarche a évité de faire la moindre déclaration aux médias, mais il s’est avéré qu’elle a eu l’occasion de passer près de trois heures avec son mari, à qui elle a manifesté son inquiétude jour et nuit.

De même, on a appris que Don Vicente Fernández reste conscient, et bien qu’il ne puisse pas parler car il a toujours besoin d’une assistance respiratoire, ses enfants ont révélé que l’interprète de “Forever” communique avec eux au moyen de signes avec ses yeux.