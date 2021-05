Jusqu’en janvier 2019, je pensais arrêter

Valtteri Bottas a admis qu’il envisageait de quitter Mercedes après avoir vécu une saison 2018 difficile en Formule 1 avec l’équipe.

Alors que son coéquipier Lewis Hamilton a remporté un cinquième titre mondial de Formule 1, Bottas a terminé cinquième du championnat des pilotes sans remporter une victoire en course.

Le Finlandais a été notoirement invité à s’éloigner pour que Hamilton remporte la victoire au Grand Prix de Russie après avoir pris la pole et mené de l’avant, tandis qu’une crevaison lui a coûté une victoire probable à Bakou au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

En regardant en arrière sur la saison, Bottas a révélé que l’année avait eu un lourd tribut mental sur lui et qu’il lui avait fallu du temps pour se recentrer avant la campagne 2019.

“Cela a commencé avec quelques revers, puis ça s’est encore aggravé vers la fin de l’année”, a déclaré Bottas lors de l’interview de GP Racing. «Je me souviens que la fin de l’année était vraiment difficile à gérer.

«De toute évidence, semaine après semaine, quand les choses ne vont pas bien et que vous êtes battu, vous avez aussi un peu de malchance, et ne pas avoir une seule course gagner toute la saison.

«Je pouvais voir que cela m’affectait vraiment, que je ne conduisais plus à mon meilleur niveau. Et, vous savez, la confiance diminue, la jouissance du sport disparaît.

«J’ai réussi à survivre jusqu’à la fin. J’essayais toujours de donner tout ce que j’avais chaque week-end, mais une fois la saison terminée, j’étais vraiment fatiguée.

«Physiquement, oui, mais mentalement c’était dur. Jusqu’au début du mois de janvier, je me suis dit: «Dois-je appeler l’équipe et dire d’accord, c’est moi, travail fait». »

«Mais ensuite, c’était comme un interrupteur que j’ai trouvé. En gros, putain, je n’abandonnerai pas. Je devais voir la situation dans son ensemble, que si j’arrêtais maintenant, je le regretterais toute ma vie.