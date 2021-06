Jusqu’où Doncic pourrait aller

Sept partis sont des partis. La seule série de premier tour qui est allée à la dernière réunion a été celle entre Clippers et Mavericks et le fond de placard et la capacité d’impliquer plusieurs acteurs importants dans les moments où une égalité est définie a été remarqué. Les Angelenos ont participé au concours au Staples Center for 124-111, clôturant sereinement et attendant de voir maintenant avec la meilleure équipe de la phase régulière : Utah Jazz. Sans Ibaka, blessé au dos, ils se sont battus jusqu’au bout contre Dallas, ce qui les a mis dans la même situation ou peut-être plus que dans la bulle, où des étincelles ont volé en 2020.

Il y avait beaucoup de Doncic et peu d’autres collègues, donc une histoire est écrite dans laquelle au final le perdant est le Slovène. Le physicien ne pouvait pas le supporter car il devait s’occuper de plusieurs tâches, pas seulement celle de leader, et ce qui semblait être une exposition historique s’est soldé par un grand match (46 points, 7 rebonds et 14 passes) qui trompe et ouvre un petit écart dans l’équipe malgré le fait que les pronostics ont été remplis et le rôle des Mavericks a été très bon contre une équipe conçue pour gagner le Larry O’Brien. Au moment décisif quelque chose en est sorti Porzingis indolent que nous avons vu jusqu’à présent, il brûlait excessivement à Marjanovic malgré les options de Kléber et Powell, il a été découvert Finney Smith en tant que parfait écuyer du Slovène et Hardaway a subi un incident physique en première mi-temps qui a miné la confiance avec laquelle il a joué toute la série. Josh Richardson, surtout le grand à côté de Porzee, que l’on voit déjà plus à l’extérieur qu’à l’intérieur. Les ajustements de Carlisle sont déjà devenus fous lorsque l’équipe a été submergée en seconde période où Marcus Morris, Reggie Jackson et même Luke Kennard ont mis la touche finale à la ligne de trois. Trey Burke Il a même eu des minutes où il est passé inaperçu tout le temps, ceci étant un bon exemple que les touches étaient déjà jouées au hasard.

Avec cette petite fête devant son public, le groupe emmené par Tyronn Lue, qui cherche à rééditer le Ring qu’il a réalisé il y a cinq ans avec les Cavs, a mis le 4-3 et a clôturé une série dans laquelle il était deux vers le bas. Pour la première fois les six premiers matchs d’une série avec le public ont été remportés par le visiteur, mais dans la septième les anges ont régné à Los Angeles. Doncic a fini par roussir, essuyant une première mi-temps magique avec une seconde où il a souffert pour faire déborder le fruit de la fatigue. Kawhi a bien travaillé sur lui et a ensuite marqué 28 points sur l’autre cerceau.

L’heure était venue pour Doncic, qui vivait son premier match 7 en NBA. De l’autre côté, il y a eu de bonnes expériences, comme le tir de Kawhi Leonard avec les Raptors contre les Sixers, et de mauvaises, pour lesquelles il n’y avait qu’un an à regarder en arrière. C’étaient des motivations différentes. Les Mavs sont entrés de justesse dans les séries éliminatoires et les Clippers, pour leur part, étaient dans la position où ils voulaient éviter les Lakers s’ils passaient. Ils se sont empressés de ridiculiser à nouveau les pauvres frères de Los Angeles, mais ils l’ont sauvé avec galanterie et qualité au dernier moment. Et que ce n’est qu’après la pause qu’ils ont vraiment commencé à se détendre.

Les tours jumelles de Marjanovic et Porzingis ont fonctionné sans Zubac ni Ibaka et avec l’extrême small-ball que Lue a forcé depuis le milieu de la série. Kawhi Leonard est venu avec tout dès le sixième match et a continué avec une certaine inertie. Dans les premières minutes, il était temps de mettre les choses au clair et les Mavericks étaient aussi frais, d’esprit et de jambes qu’ils le pouvaient. Pour eux, avec une jambe de force comme Redick et à quel point ils sont restés à court de troupes au moment de vérité, c’était le plan : partir bientôt et essayer de résister. Marjanovic et Porzingis, justement, se sont chargés de minutes lorsqu’ils ont vu que le chemin pour tenter de survivre était le leur. Tim Hardaway, le buteur que Doncic a trouvé ces trois derniers mois à ses côtés, s’est blessé sur un jeu en première période et a même traversé les vestiaires, ce qui a sûrement entravé sa participation (toujours avec un très haut degré de confiance ; aujourd’hui, moins). Doncic a commencé à chercher ses coups après le recul et les poteaux, où il se sent à l’aise malgré le fait que l’opposition soit un homme de grande taille. Et pour Luka ce qui a commencé comme presque toujours est devenu quelque chose de vraiment sérieux : à la fin du premier acte, 19 ; à la fin de la seconde, déjà à 29 ans. La fiabilité de Batum lorsqu’il s’agissait de déplacer ses coéquipiers importait et Mann était l’électricité en tant que remplaçant qui est presque toujours Rondo, mais non seulement il avait commencé mais il était le meilleur Doncic. Le deuxième acte, cependant, a quelque peu coupé la séquence de visites en attaque et là les premiers signes d’épuisement ont commencé à être vus.

La domination du rebond des Mavericks par la grâce de Marjanovic a été réduite en seconde période, les Clippers remportant le combat sans le grand homme sur le terrain. Là, une autre évasion. Mais c’est la sortie des vestiaires des Mavericks qui a le plus chagriné les Clippers, qui se voyaient déjà avec huit points d’avance à la mi-temps. Les tirs de Dorian Finney-Smith ont continué à pleuvoir, qui a terminé avec 4/7 en triple. Porzingis, impliqué, a également surpris les habitants. Ils ont dû sortir ce qu’il leur restait pour battre quelques Mavs en toute confiance. Paul George était apparu et était le deuxième relais de Kawhi Leonard, qui a été dur sur Doncic puis condamné en attaque. Le principal défenseur de Doncic l’an dernier, le controversé Marcus Morris, était celui qui a changé d’affectation pour tirer tout ce que ses coéquipiers préféraient passer : sept triplés marqués par l’attaquant de puissance, faisant de lui le seul aux côtés de Stephen Curry à marquer ce nombre de tirs de trois dans un match 7. La distance s’est élargie au moment où le dernier quart était sur le point d’être engagé et là Carlisle a déjà vu la carte : il a pris Burke, buteur seulement quand il est confiant, après quelques actions honteuses de Richardson, qui ne défend ni attaques et a été signé pour les deux. Burke faisait déjà ce qu’il pouvait, quoi qu’il arrive. Morris a été rejoint par Kennard, un autre disparu lors de ces affrontements, pour délivrer des coups de couteau et porter l’écart à plus de dix. Les Texans ne se sont pas remis de tels coups. Luka Doncic a dû déléguer, car il s’exposait beaucoup à la défense des Clippers et ne générait plus beaucoup d’avantage avec les tirs et les pénétrations. La production du Slovène a chuté dans cette seconde mi-temps, arrangée avec le jeu déjà sans tension pour atteindre ces 46 points qui sont, en tout cas, un délice et un signe de plus qu’il a besoin de compagnons d’amélioration pour le voyage que la lutte pour la NBA implique. Les Clippers, ceux qui restent à le combattre.