Jusqu’où ira-t-il ? Le taux d’approbation de Biden est désormais de 38 %

La cote d’approbation du président Joe Biden est tombée à son point le plus bas jusqu’à présent à 38%, selon un nouveau sondage publié dimanche.

USA Today et l’Université de Suffolk ont ​​mené le sondage entre mercredi et vendredi la semaine dernière, à la suite de la défaite du parti démocrate aux élections de l’État de Virginie et alors que le programme législatif de Biden était en pleine évolution à Capitol Hill, mais avant l’adoption du projet de loi sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars, le Hill a rapporté.

Le taux d’approbation de Biden a continué de baisser ces derniers mois, après le retrait bâclé de l’Afghanistan, car un sondage Harvard CAPS/Harris à la fin du mois dernier l’a trouvé à 43%, une réduction de cinq points par rapport au sondage précédent de septembre, selon le point de presse.

Selon le sondage USA Today/Suffolk University, 46% des personnes interrogées ont déclaré que le travail de Biden en tant que président est pire que prévu, dont 16% qui ont voté pour lui l’année dernière. Au total, 44% des indépendants ont déclaré que les performances de Biden étaient pires que prévu.

Le sondage a également révélé que 64% des personnes interrogées, dont 28% de démocrates, ne voulaient pas voir Biden se présenter à la réélection en 2024. En comparaison, 58% ne voulaient pas voir l’ancien président Trump comme candidat présidentiel du GOP pour 2024, dont 24% de Républicains.

La semaine dernière, Biden a répondu à la baisse de son nombre de sondages, en disant « ce n’est pas pourquoi je me suis présenté », selon The Hill. Il a fait remarquer la volatilité des sondages, ajoutant qu’il « ne s’est pas présenté pour déterminer à quel point je vais réussir dans les sondages ».

