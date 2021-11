Jusqu’où la valeur peut-elle monter ? Invezz

KuCoin KCS / USD est un échange mondial de crypto-monnaie utilisé par des millions de commerçants. Comprend les échanges au comptant, sur marge, à terme et P2P ainsi que les prêts et les paris.

Le jeton KuCoin est le jeton de partage des bénéfices qui permet aux commerçants d’extraire de la valeur de l’échange.

Le fonds métaverse de 100 millions de dollars comme catalyseur de croissance

Le 2 novembre, KuCoin a permis les dépôts en USD et les achats de crypto-monnaie via un compte FIAT. Maintenant, il s’étend dans le métaverse.

Le 17 novembre, KuCoin a annoncé qu’il lancerait ce qui est connu sous le nom de « KuCoin Metaverse Fund ».

Il s’agit d’un fonds de 100 millions de dollars entièrement engagé pour soutenir et incuber des projets à un stade précoce au sein de Metaverse, GameFi, NFT et des projets d’infrastructure décentralisés.

De plus, il est destiné à soutenir les programmes d’éducation du métavers pour aider le potentiel de croissance du métavers dans son ensemble et inciter une jeune génération à explorer son potentiel.

KuCoin Labs prévoit également de fournir un soutien et des incitations à grande échelle en termes d’incubation, d’investissement sur le marché primaire, de stratégie de marque et de marketing.

Tout cela a le potentiel d’augmenter la valeur du jeton KCS, car de plus en plus d’utilisateurs commencent à utiliser l’échange après que KuCoin offre un niveau d’utilité plus élevé dans le métaverse grâce à cette incitation.

Dois-je investir dans KuCoin Token (KCS) ?

Le 18 novembre, le KuCoin Token (KCS) valait 23,78 $.

Pour obtenir une estimation du type de valeur exacte du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en octobre.

KuCoin (KCS) a atteint son plus haut niveau de valeur le 15 novembre, lorsque le jeton valait 27,73 $. À son point ATH, par rapport au 18 novembre, la valeur du jeton était de 3,95 $ plus élevée ou de 16%.

Le 1er octobre, le jeton KCS a atteint son point le plus bas du mois à 9,95 $.

Puis, le 26 octobre, le jeton a atteint son point de valeur le plus élevé du mois à 18,03 $.

Ici, nous pouvons voir que le jeton a augmenté en valeur de 8,08 $ ou 81% tout au long du mois d’octobre.

Selon les données d’IntoTheBlock, KuCoin (KCS) avait une moyenne sur 30 jours de 62,56 000 adresses.

Cela dit, nous pouvons nous attendre à ce que KuCoin (KCS) atteigne 26 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un investissement rentable.

