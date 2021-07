Jusqu’où l’Angleterre est-elle allée dans l’Euro par le passé ?

L’équipe de Southgate entrera-t-elle dans l’histoire ? (Photo: Piscine via REUTERS)

“Ça rentre à la maison” a peut-être commencé comme un cri d’optimisme pur, mais cela semble plus susceptible d’être une réelle possibilité après la victoire 4-0 de l’Angleterre sur l’Ukraine en quart de finale de l’Euro 2020.

L’équipe de Gareth Southgate est l’une des favorites de la compétition, et beaucoup sont excités à l’approche des demi-finales.

Il s’agit du deuxième tournoi majeur de Gareth Southgate à la tête de l’Angleterre, ayant déjà mené l’équipe en demi-finale de la Coupe du monde 2018.

L’Angleterre sait qu’elle peut entrer dans l’histoire en remportant son tout premier championnat d’Europe, mais quel est son précédent record dans le tournoi ?

Quelle est la plus grande distance que l’Angleterre ait jamais parcourue en Euros ?

L’Angleterre a participé à neuf championnats d’Europe depuis le début du tournoi en 1960.

Les meilleures performances de l’Angleterre lors des finales ont été une troisième place en Italie en 1968 – mais seulement quatre équipes ont participé au tournoi final cette année-là.



Les supporters anglais de tout le pays ont célébré la victoire en quarts de finale, mais les bons moments vont-ils continuer ? (Photo : ANDREAS SOLARO/. via .)

En 1996, l’Angleterre a atteint la demi-finale lorsqu’elle a accueilli l’Euro 1996 mais a perdu contre l’Allemagne aux tirs au but – Southgate a raté son tir au but.

Les Three Lions ont atteint les quarts de finale à deux autres occasions, s’inclinant contre le pays hôte, le Portugal en 2004 et contre l’Italie en 2012, tous deux aux tirs au but.

Sous Roy Hodgson, ils ont subi une humiliante défaite en huitièmes de finale face à l’Islande.

Les quatre autres occasions (1980, 1988, 1992 et 2000), ils n’ont pas dépassé les phases de groupes.



L’Angleterre a subi une sortie anticipée embarrassante aux mains de l’Islande en 2016 (Photo : Evrim Aydin/Agence Anadolu/.)

2016 : huitièmes de finale

2012 : Quart de finale

2004 : Quart de finale

2000 : Phase de groupes

1996 : Demi finales

1992 : Phase de groupes

1988 : Phase de groupes

1980 : Phase de groupes

1968 : Match pour la troisième place

Quelles sont les chances de l’Angleterre de gagner l’Euro ?

Les chances de l’Angleterre ont été réduites à 6-4 (au lieu de 15-8) par le bookmaker Coral pour remporter l’Euro 2020 après sa confortable victoire contre l’Ukraine ce soir.



Southgate pourrait amener l’Angleterre à son premier succès en tournoi depuis 1966 (Photo: PA)

Les Three Lions, qui affronteront le Danemark en demi-finale à Wembley mercredi soir, ont un dossier de 1-4 pour atteindre la finale.

Ils sont 1-2 pour battre les Danois en 90 minutes.

“L’Angleterre est maintenant à deux victoires de son premier succès dans un tournoi majeur depuis 1966. Avec un avantage à domicile en demi-finale et en finale, s’ils y arrivent, les Trois Lions sont les favoris de notre pari absolu sur les quatre équipes restantes, ” a déclaré John Hill de Coral.

