Jusqu’où le cours de l’action RIL peut-il augmenter grâce à la nouvelle poussée énergétique de Mukesh Ambani ? Maisons de courtage mixtes ; vérifier les cibles

Le cours de l’action Reliance Industries a chuté de plus de 5% depuis hier matin. (Photo : REUTERS)

Le cours de l’action Reliance Industries a chuté de plus de 5% depuis hier matin, malgré les nouveaux plans énergétiques ambitieux de Mukesh Ambani qui verront la société investir 75 000 crores de roupies au cours des trois prochaines années. Alors que les analystes considèrent les nouvelles activités énergétiques comme le prochain moteur potentiel de création de valeur pour RIL, les investisseurs ne semblent pas impressionnés. Aujourd’hui, l’action est en baisse de 2,6%, se négociant à 2 097 Rs par action, l’action la moins performante sur le BSE Sensex.

Sur le business des Nouvelles Energies

Kotak Securities – Les analystes de Kotak Securities pensent que la nouvelle poussée énergétique de RIL sera soutenue par des incitations politiques. “Nous pensons que l’incursion de RIL pourrait bénéficier d’initiatives politiques visant à encourager la fabrication nationale d’équipements d’énergie solaire, telles que des droits d’importation de 25 à 40% proposés sur les cellules et modules solaires photovoltaïques à partir d’avril 2022 et des incitations dans le cadre du programme PLI”, ont-ils déclaré.

Edelweiss – Le passage de sa vache à lait traditionnelle au commerce de détail et aux nouvelles énergies est considéré comme un mouvement ESG positif. « Nous considérons cela comme un élément positif ESG important. Le marché pourrait avoir des réserves à court terme, mais sur le démarrage d’un nouveau capital-risque important à longue gestation, comme un investissement réduisant le RoE déjà faible à court terme », ont déclaré les analystes d’Edelweiss. On s’attend à ce que la nouvelle énergie fournisse la prochaine étape de la croissance.

Retail et Jio sur une trajectoire d’hyper-croissance

Emkay Global – Le nouveau JioPhone Next de RIL, créé en partenariat avec Google, a été une autre annonce majeure de l’AGA. Les analystes d’Emkay Global constatent un TCAC de 28 % des revenus avec des marges passant à plus de 10 % pour le cœur de métier de la vente au détail par rapport à une croissance ciblée de 3 fois en cinq ans.

HDFC Securities – Avec l’aide de JioPhone Next et de l’investissement supplémentaire de Jio dans son réseau au cours de l’année et d’un spectre supplémentaire, HDFC Securities voit l’EBITDA de Jio à Rs 491 milliards pour FY23E avec un ARPU de Rs 157. Mukesh Ambani a déclaré que l’unité de vente au détail de son conglomérat est sur une trajectoire d’hyper croissance et devrait croître d’au moins 3 fois au cours des 3 à 5 prochaines années. “Nous prévoyons un EBITDA de RR pour l’exercice 23 à 142 milliards de roupies et l’évaluons à un VE de 3 802 milliards de roupies”, a déclaré HDFC Securities.

Perspectives des actions et objectif de cours

Motilal Oswal – La société de courtage a une cote « Acheter » sur l’action avec un prix cible de 2 430 roupies par action. « Le multiple le plus élevé pour l’activité numérique saisit les opportunités de revenus, les hausses tarifaires potentielles et les opportunités sur le marché des téléphones portables. Le multiple le plus élevé pour le commerce de détail reflète l’accélération des ouvertures de magasins, le commerce numérique et la nouvelle plate-forme JioMart », ont-ils déclaré.

Kotak Securities – Les analystes de Kotak Securities ont maintenu leur note « Add » avec une juste valeur de 2 200 roupies chacun. “. Nous aimons la feuille de route de transition à long terme, même si nous voyons un avantage limité pour nos estimations et notre évaluation à court terme », a déclaré Kotak Securities.

HDFC Securities – HDFC Securities a maintenu sa note « Add » sur le script avec un prix cible de 2 280 Rs par action, en baisse par rapport à son objectif précédent de 2 285 Rs. La société de bourse estime que l’action se négocie actuellement à 10,9x EV/EBITDA mars-23E et 21,0x BPA 23E mars.

Edelweiss – Les analystes d’Edelweiss ont conservé leur note « Hold » sur Reliance Indsutries. “Nous soutenons que l’évaluation de type FAANG de RIL (Jio Platforms et Jio Retail) est déplacée car O2C et les télécommunications représentent environ 70% de la valeur”, ont-ils déclaré.

Emkay Global – La société de courtage a maintenu sa cote « Hold » sur l’action, mais a augmenté le prix cible à 2 330 Rs par action, contre 2 060 Rs pièce plus tôt. Emkay a intégré une prime de 10 % à la trésorerie pour tenir compte de la hausse des nouvelles activités énergétiques.

