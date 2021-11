Jusqu’où les Titans peuvent-ils vraiment aller sans Derrick Henry ?

Lundi matin, Adam Schefter a tweeté qu’Achille était tombé. Ou, plutôt, que Derrick Henry s’était cassé le pied et pourrait être absent le reste de la saison. Désolé pour la confusion, mais en voyant la nouvelle, on avait certainement l’impression qu’un demi-dieu avait été abattu.

Tout au long de sa carrière, Henry a été apparemment invincible à un poste notoirement punitif. Il n’a raté qu’un seul match au cours des trois dernières saisons, et pendant tout ce temps, il a affiché des chiffres ridicules. Il mène actuellement la NFL dans les courses, les verges au sol et les touchés au sol (s’il avait terminé au sommet de ces catégories, cela aurait été sa troisième saison consécutive, un record de la NFL). La réputation d’Henry se situe au-dessus de ses pairs de la même manière qu’Henry se situe littéralement au-dessus de ses pairs. Il s’appelle « Tractorcito » pour une raison.

Mais à un moment donné lors de la victoire de dimanche contre les Colts, Henry a subi ce que l’on pense être une fracture de Jones au pied droit, et maintenant il sera absent au moins six à 10 semaines – potentiellement le reste de la saison régulière, avec une chance de revenir pour les séries éliminatoires.

La victoire en prolongation de dimanche a donné aux Titans leur deuxième victoire de la saison sur leur rival de division, un record de 6-2 en tête de l’AFC et une avance apparemment insurmontable dans le sud de l’AFC (ils ont 97% de chances de gagner la division, selon FiveThirtyEight ). Mais sans Henry, les choses vont changer radicalement.

Les Titans ont déjà signé Adrian Peterson comme option pour remplacer Henry. Peterson, ironiquement, est l’un des quatre seuls joueurs de l’histoire de la NFL à avoir accumulé plus de verges au sol au cours d’une saison qu’Henry l’an dernier. Mais Peterson a 36 ans, et les Titans ne remplacent pas seulement un porteur de ballon, ils remplacent une identité. Il en va de même pour toutes les équipes fantastiques qui ont été traînées à la première ou à la deuxième place par Henry, à la manière d’une équipe sur le dos. Alors, que font les managers fantasy sans leur dos le plus performant ? Que font les Titans sans leur étoile ? Et quel est le plafond du Tennessee sans lui ?

Tout d’abord: il n’y a pas de remplaçant Derrick Henry. En cette ère passe-heureuse de la NFL, sa charge de travail est celle d’un temps révolu. Cette année, il a établi le record du plus grand nombre de courses lors des huit premiers matchs d’une saison d’une équipe. C’est en soi extrêmement impressionnant, mais encore plus quand on le considère de concert avec le reste de sa récente production. Depuis le début de 2019, Henry a enregistré 1 001 courses, soit 304 de plus que Dalvin Cook, deuxième. Ses reportages sur deux ans et demi pourraient éclipser ce que la plupart des porteurs de ballon font en quatre ans. Et avec ce volume historique est venue une production historique.

Henry a couru pour 2 000 verges la saison dernière – devenant le huitième joueur à le faire – et il flirtait à nouveau avec un rythme de 2 000 verges cette année avant sa blessure (aucun porteur de ballon n’a jamais atteint 2 000 verges en une saison plus d’une fois) . Au cours des trois dernières saisons, Henry a disputé quatre matchs différents avec plus de 200 verges au sol, le même montant que le reste de la NFL combiné.

Mais capturer Henry uniquement en nombre manque le point. C’est un joueur qui a besoin d’être vu pour être cru. Il est le plus grand, le plus grand et parfois le porteur de ballon le plus rapide de la NFL (avant la semaine 8, il avait enregistré la vitesse la plus rapide de tous les porteurs de ballon cette saison). Son bras raide à lui seul est capable de lancer les défenseurs dans des univers alternatifs.

Henry s’améliore aussi d’une manière ou d’une autre avec le temps. Ses verges par course sont plus élevées au quatrième quart (5,2) qu’au premier (3,3). Son chiffre de yards par transport est supérieur d’un yard complet en janvier (6,4) à celui de décembre (5,5), et il est plus élevé en décembre qu’en septembre (4,0). Au cours de chacune des six premières années de la carrière d’Henry, ses courses, ses verges et ses touchés au sol se sont stabilisés ou ont augmenté, mais n’ont jamais diminué. Les Titans sont la seule équipe que vous verrez opérer une attaque de quatre minutes pour un retour tardif autour du ballon, et que ce soit la chose intelligente à faire.

Comment un joueur peut-il être constamment meilleur en fin de match, en fin de saison, en fin de carrière ? Mon collègue Danny Kelly plaisante en disant qu’Henry porte le costume Black Panther qui absorbe l’énergie des attaquants et l’utilise contre eux. Mais la vraie réponse est probablement qu’en fin de match et de saison, les défenseurs ne veulent vraiment pas mettre leur corps devant Derrick Henry. Maintenant, les Titans doivent trouver comment remplacer cela.

Ils ont commencé par signer Adrian Peterson, qui a été avec Detroit, Washington, la Nouvelle-Orléans et l’Arizona au cours des quatre dernières années alors qu’il tentait de surpasser Emmitt Smith en tant que meilleur rusher de tous les temps de la NFL (il a 3 535 verges timide). Peterson a réussi 156 courses pour 604 verges la saison dernière à Detroit, et il avait l’air étonnamment vif compte tenu de son âge. C’est un pick-up fantastique à ajouter en tant que flex fill-in – et a le potentiel d’être légèrement meilleur que cela. Même la possibilité que Peterson puisse prendre la plus grande partie de la charge de travail d’Henry en vaut la peine.

Au-delà de Peterson, les demis des Titans sont faibles. Darrynton Evans est absent pour la saison, laissant le Tennessee avec Jeremy McNichols et deux joueurs de l’équipe d’entraînement, Dontrell Hilliard (signé la semaine dernière) et Mekhi Sargent (une recrue non repêchée). Henry a essentiellement affiché les mêmes statistiques de précipitation en trois matchs en septembre que McNichols, Hilliard et Sargent au cours de leur carrière combinée.

McNichols pourrait se tailler un rôle solide en tant que receveur de passes. Il a le plus de valeur dans les formats PPR, et si Julio Jones – qui a déjà raté trois matchs avec une blessure aux ischio-jambiers – continue de manquer de temps, il y a une chance que McNichols ait des matchs dans lesquels il est de facto le non. 2 récepteur derrière AJ Brown. McNichols n’est pas aussi fort que Peterson, même s’il pourrait avoir le rôle le plus important dimanche contre les Rams alors que Peterson se fraye un chemin vers l’offensive. Quoi qu’il en soit, McNichols vaut le coup d’œil, car tout arrière qui pourrait prendre le plus gros du travail dans ce jeu précipité en vaut la peine. Même Sargent, la recrue non repêchée, pourrait valoir un dépliant dans des ligues (beaucoup) plus profondes.

Avec toutes ces spéculations, cependant, nous ne savons toujours pas ce que sera cette infraction sans Henry. L’entraîneur-chef Mike Vrabel a déclaré que les Titans continueraient d’utiliser leur plan préexistant, tout en ajoutant quelques ajustements pour compenser une partie du manque de production. Mais leur jeu précipité ne sera certainement pas le même.

Même lorsque la défense a su qu’Henry récupérait le ballon, il a quand même joué. Bien qu’il ait vu le plus grand nombre de boîtes de huit joueurs de la ligue, il figurait parmi les meilleurs de la NFL en termes de verges au sol par rapport aux attentes – et il est rare de mener une statistique d’efficacité lorsque vous dépassez également tout le monde en volume. Henry est la paille qui remue la boisson dans le Tennessee. Mais maintenant, les défenses n’auront peut-être pas besoin d’empiler huit hommes dans la surface. Et s’ils déplacent ces hommes supplémentaires vers Brown, ce sera inquiétant. Comme Nathan Jahnke de PFF l’a noté lundi, Brown a le plus de verges de réception de la ligue contre des boîtes de huit hommes au cours des deux dernières saisons, ce qui est parfaitement logique, puisque les Titans les voyaient tout le temps. Le Tennessee va devoir s’appuyer sur Brown, peu importe ce que la défense lui lance. Et tandis que son objectif et sa production de réception pourraient augmenter, son efficacité peut également baisser.

S’appuyer sur Brown servira également à mettre en évidence le manque de profondeur du Tennessee au niveau du récepteur. Jones est génial, mais quand il est hors de l’alignement, les joueurs derrière lui sont Nick Westbrook-Ikhine, Chester Rogers et Josh Reynolds. Les Titans étaient une équipe de haut niveau avec Brown, Jones et Henry; maintenant, le Tennessee pourrait avoir quelques semaines où il n’y a que Brown, un Peterson de 36 ans et une équipe hétéroclite de collecteurs de laissez-passer.

Les Titans sont actuellement le non. 1 tête de série dans l’AFC, bien qu’il soit difficile de les voir rester là avec cette nouvelle. S’il y a une équipe qui va avoir du mal sans son demi offensif, c’est bien le Tennessee. Leur avance de trois matchs dans l’AFC Sud signifie que leurs espoirs en séries éliminatoires sont toujours sains. Tout ce qu’ils ont à faire pour gagner la division, c’est de remporter trois de leurs neuf derniers matchs et d’espérer que les Colts n’auront pas une fiche de 7-2 le reste de la saison.

Mais les séries éliminatoires sont celles où les Titans ont le plus besoin d’Henry. L’équipe a une philosophie de « pousser ses adversaires en poussière » et, dans le passé, sa stratégie en séries éliminatoires consistait à entraîner les équipes dans la boue et à les battre avec de l’expérience. La meilleure chance du Tennessee pour une série éliminatoire est que Henry puisse revenir à la fin de son calendrier de six à dix semaines. S’il est vraiment l’Achille du Tennessee, le meilleur espoir des Titans est qu’il revienne en playoffs en tant que Trojan Tractorcito.