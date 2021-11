Jusqu’où nous sommes allés (et combien sont restés les mêmes)

Cet épisode est sponsorisé par Nexo.io.

L’émission d’aujourd’hui date d’avant la capitalisation boursière d’un billion (voire d’un milliard) de dollars ; Avant que Vitalik n’ait jamais prononcé le mot Ethereum ; Avant la racine pivotante, le segwit, le stock-to-flow et la thèse de l’investissement institutionnel. Au début, Bitcoin était l’état de l’art absolu et la base d’une forme de technologie entièrement nouvelle et totalement révolutionnaire. Dans cet épisode, vous aurez un aperçu de la façon dont nous en avons discuté avant que tout ce qui allait arriver ne se produise.

Notes d’émission originales pour l’épisode 14 (6/7/2013) : « À la recherche de Boucles d’or »

Courrier de l’auditeur : « Réseaux sociaux alimentés par des microtransactions » Constance Choi, conseillère juridique chez payward, nous met au courant de DC, Fincen & TreasuryLe mur de paiement Bitcoin rétroactifContre-intuitif : des montants plus petits égalent des transactions plus importantes ? Blocs de 1 Mégaoctet, bons ou mauvais ? Qui a besoin des banques ? Zach Harvey du distributeur automatique de bitcoins LamassuClients à nœud complet contre clients légers : les serveurs fédérés sont-ils l’avenir ?