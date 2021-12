Jussie Smollett a peut-être marqué avec le jury sur le témoignage d’Osundairo sur la drogue

Les témoins vedettes de l’accusation dans le Jussie Smollett Le procès peut avoir un problème de crédibilité avec l’un des frères Osundairo… pour avoir fourni à Jussie des médicaments.

Abimbola ‘Bola’ Osundairo a témoigné qu’il avait obtenu de la drogue pour Smollett, mais qu’il ne la lui avait pas vendue.

La raison pour laquelle cela s’est produit pendant le procès … en 2019, des textes ont fait surface entre Jussie et l’un des frères au sujet de la marijuana, de la cocaïne et de l’ecstasy. Les documents de l’affaire font référence à la transaction de cette façon … « Smollett demanderait … de l’herbe, de la molly ou de Whitney [slang for cannabis and controlled substances]. » Le document poursuit en disant que Jussie a utilisé PayPal et Venmo pour payer les transactions de drogue. Et, le document suggère que Jussie a essayé de couvrir l’affaire de drogue en disant que le paiement était pour une formation personnelle.

Eh bien, Bola a déclaré que oui, il a fourni de la drogue à Jussie, mais a ajouté: « Je ne suis pas un trafiquant de drogue. Je ne vends pas. »

Il est trop tôt pour savoir comment cela évolue… mais les jurés auront peut-être du mal à avaler le témoignage de Bola… acteur riche. Si le jury a des problèmes avec cela, cela pourrait affecter la crédibilité des frères, ce qui pourrait créer le doute raisonnable nécessaire pour acquitter Jussie.

Les frères étaient au tribunal jeudi… avant d’entrer dans le bâtiment, ils ont été vus en train de prier ensemble.