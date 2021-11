Jussie Smollett arrive pour le procès de Chicago pour une prétendue attaque de canular

Lire du contenu vidéo

Jussie Smollettest de retour à Chicago, enfin jugé pour avoir prétendument organisé l’attaque raciste et homophobe qu’il a signalée aux flics … et il a apporté beaucoup de renforts.

L’acteur a été accueilli par une foule immense de journalistes et de photographes alors qu’il se rendait au palais de justice lundi matin. Jussie était flanqué de 7 membres de la famille, dont sa sœur Jurnee Smollett, alors qu’il entrait à grands pas pour faire face à des accusations de délit de conduite désordonnée lors de l’attaque présumée de janvier 2019.

Un grand jury a inculpé Smollett l’année dernière sur six chefs d’accusation – tous liés au mensonge aux flics au sujet de l’incident – ​​et il a plaidé non coupable de toutes les accusations.

C’est prendre 2 pour Chicago en poursuivant Smollett pour avoir prétendument menti. Il avait été touché à l’origine avec 16 charges, mais le bureau du procureur les a tous abandonnés de manière inattendue en mars 2019.

Un procureur spécial a ensuite présenté l’affaire à un grand jury… entraînant les 6 nouvelles accusations.

Vous vous souviendrez, Jussie dit à l’origine 2 hommes blancs l’avaient attaqué à 2 heures du matin par une nuit extrêmement froide… lançant des insultes homophobes et racistes et, versant ce qu’il croyait être de l’eau de Javel, partout sur lui. Il a également affirmé qu’ils lui avaient crié « C’est le pays MAGA » et lui avaient laissé une corde autour du cou.

Cependant, Abel et Ola Osundairo s’est finalement manifesté et a affirmé que tout avait été mis en scène.

Les frères, qui ne sont certainement PAS blancs, ont déclaré aux flics que Jussie les avait payés pour mener à bien la fausse attaque … qui a énervé le PD de Chicago et a conduit au procureur de l’État du comté de Cook. Kim Foxx portant les charges initiales.

Les frères Osundairo devraient témoigner lors du nouveau procès de Jussie.

Maintenant, alors que la sélection du jury commence enfin – le procès a été retardé en raison de la pandémie – Smollett risque une peine maximale de 3 ans de prison s’il est reconnu coupable des 6 chefs d’accusation.