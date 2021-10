Jussie Smollett est frappé par la justice alors que l’affaire d’agression de Chicago revient devant le tribunal

Jussie Smollett n’obtient pas le résultat qu’il souhaitait dans sa bataille juridique avec la ville de Chicago. L’ancienne star d’Empire a demandé à un juge de classer son affaire pénale dans laquelle Smollett est accusé d’avoir menti à la police au sujet d’avoir été victime d’un crime haineux en janvier 2019. Smollett a déclaré aux autorités que deux hommes l’avaient attaqué dans l’hiver mort de la ville venteuse et proféré des insultes raciales et homophobes à sa manière avant de lui jeter de l’eau de Javel. Le juge a rejeté la demande de Smollett. Smollett insiste sur le fait qu’il n’est pas coupable du crime.

Son avocat a déclaré à plusieurs médias que les droits de Smollett étaient violés. La plainte pour violation des droits intervient après que Smollett a déjà terminé le service communautaire qu’il avait été chargé de faire, ainsi que la perte d’une caution de 10 000 $ dans le cadre d’un accord d’abandon des charges, rapporte NBC News.

« Un accord est un accord. C’est un principe ancien », a déclaré Nenye Uche au nom de Smollett, son client, devant le tribunal le vendredi 15 octobre. Le juge James Linn refuse de classer l’affaire, expliquant que l’affaire Smollett est maintenant menée. par un procureur spécial nommé par un autre juge. Les charges retenues contre Smollett sont considérées comme un crime. En plus de l’attaque verbale, Smollett a également déclaré à la police qu’il avait été battu et qu’un nœud coulant avait été enroulé autour de son cou avant que les hommes ne s’enfuient.

Les deux coupables présumés, les frères Ola et Abel Osundairo, ont été impliqués et ont avoué plus tard que toute l’épreuve aurait été orchestrée par Smollett. Les rumeurs selon lesquelles Smollett voudrait plus de publicité et un salaire plus élevé sur Empire seraient des facteurs qui l’ont poussé à créer l’attaque. Les frères Osundairo ont déclaré que Smollett leur avait versé 3 500 $ pour l’aider à orchestrer l’attaque. Ils ont fourni des reçus de paiements, qui, selon Smollett, étaient en fait des paiements pour des cours d’entraînement personnels pour atteindre des objectifs de fitness.

Un avocat des frères Osundairo a déclaré que les frères « ont un immense regret de leur implication dans cette situation », ajoutant: « Ils comprennent l’impact que cela a eu sur les gens à travers le pays, en particulier les communautés minoritaires et en particulier celles qui ont été victimes de crimes haineux eux-mêmes.