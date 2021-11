Jussie Smollett fait sa première apparition célèbre en 2 ans avant le procès

Jussie smollett est de retour sous les projecteurs au milieu d’un scandale en cours qui a fait dérailler sa carrière d’acteur.

Vendredi 19 novembre, l’acteur de 39 ans a assisté à la première à New York de son film B-Boy Blues, son premier film en tant que réalisateur. Il s’agissait du premier événement sur le tapis rouge pour l’ancien acteur d’Empire depuis janvier 2019, lorsqu’il a signalé aux autorités qu’il avait été victime d’un prétendu crime de haine raciste et homophobe à Chicago. Il a ensuite été inculpé pour avoir fait de faux rapports de police et devrait être jugé pour cette affaire plus tard ce mois-ci.

À l’époque, il avait déclaré aux autorités que deux hommes masqués lui avaient jeté un nœud coulant autour du cou et lui avaient versé des produits chimiques tout en criant des insultes racistes et homophobes, ainsi qu’une déclaration de soutien au président de l’époque. Donald Trump. Un mois plus tard, au milieu d’un scepticisme croissant à propos de son récit, la police a arrêté l’acteur et l’a accusé d’avoir payé 3 500 $ à deux frères pour organiser l’attaque.