Jussie Smollett Hoax Attacker remporte un match de boxe alors que le verdict de culpabilité est lu

Jussie Smollett est un homme coupable, mais la seule chose dont Bola Osundairo est coupable, c’est d’avoir les mains chaudes… comme il l’a démontré sur le ring de boxe au moment où le sort de l’acteur était scellé.

Bola se bat depuis plus d’un an maintenant, et il se trouve qu’il a eu un match jeudi soir en Louisiane alors qu’un jury reconnu Jussie coupable sur 5 des 6 chefs d’accusation pour avoir faussement signalé un crime haineux.

TMZ.com

Comme vous pouvez le voir sur notre vidéo, Osundairo a dominé, remportant une décision unanime contre son adversaire Ezri Turner. Le combat faisait partie des championnats nationaux de boxe des États-Unis 2021 … Bola a également remporté son précédent concours.

Renard

Quelques minutes après que le jury a lu son verdict, le frère de Bola, Ola, a partagé quelques mots avec des journalistes à l’extérieur du palais de justice…

TMZ a cassé l’histoire, Bola et Jussie étaient amis – même frapper des clubs ensemble — dans les semaines qui ont précédé l’attaque mise en scène. Ola et Bola ont soutenu depuis le début que Smollett les avait payés pour le canular parce qu’il voulait la presse.

Heureusement pour Bola, on dirait qu’il a déjà une carrière sur laquelle se rabattre après le drame… quant à Jussie, cela reste à voir.