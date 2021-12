Jussie Smollett: Moments clés depuis que l’acteur a signalé l’attaque de Chicago

CHICAGO (AP) – Jussie Smollett est jugé pour avoir menti à la police de Chicago lorsque l’ancien acteur de « Empire » et chanteur de R&B a déclaré avoir été victime d’une attaque raciste et homophobe il y a près de trois ans. Quelques moments clés de l’histoire :

22 janvier 2019

Smollett reçoit une lettre de menace raciste et homophobe au studio de Chicago où est tourné « Empire ». La police dit plus tard croire que Smollett a envoyé la lettre lui-même.

29 janvier 2019

Jussie Smollett a déclaré à la police qu’il avait été agressé par deux hommes dans le centre-ville de Chicago à 2 heures du matin. La police a déclaré que Smollett, qui est noir et gay, a déclaré aux détectives que les agresseurs avaient également crié qu’il était dans le « pays MAGA », une référence apparente au slogan de la campagne « Make America Great Again » du président Donald Trump que certains critiques de Trump qualifient de raciste et de discriminatoire.

30 janvier 2019

La police de Chicago a déclaré avoir examiné des centaines d’heures de séquences de caméras de surveillance, y compris Smollett marchant dans le centre-ville, mais aucune ne montre l’attaque. La police obtient et diffuse des images de deux personnes qu’elle souhaite interroger, les qualifiant de « personnes d’intérêt ».

Les informations faisant état d’une agression contre Smollett suscitent l’indignation et le soutien à son égard sur les réseaux sociaux de la part de certains politiciens et célébrités.

Un jury est sur le point de délibérer sur le prétendu canular de crime haineux de l’acteur « Empire » Jussie Smollett à Chicago. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)

31 janvier 2019

La famille de Smollett publie une déclaration qualifiant l’attaque de crime de haine et contestant les allégations selon lesquelles il aurait changé son histoire.

1 février 2019

Smollett publie une déclaration disant qu’il va bien, qu’il travaille avec les autorités et qu’il a été » 100 % factuel et cohérent à tous les niveaux « .

2 février 2019

Smollett ouvre un concert à West Hollywood, en Californie, avec un discours émouvant, disant qu’il devait jouer le spectacle parce qu’il ne pouvait pas laisser ses agresseurs gagner.

13 février 2019

La police de Chicago récupère deux frères nigérians à l’aéroport international O’Hare de Chicago après que la police a appris qu’au moins l’un d’entre eux avait travaillé sur « Empire ». La police les interroge et fouille leur appartement.

15 février 2019

La police de Chicago libère les frères sans inculpation après les avoir arrêtés pour suspicion d’agression et les avoir détenus pendant près de 48 heures. Un porte-parole de la police a déclaré qu’ils ne sont plus suspects.

16 février 2019

La police a déclaré que l’enquête avait « changé » après que les détectives aient interrogé les frères et demandé un entretien de suivi avec Smollett. Ses avocats disent qu’il se sent « victimisé » par les informations selon lesquelles il aurait joué un rôle dans l’agression.

17 février 2019

La police de Chicago a contacté l’avocat de Smollett pour lui dire qu’elle souhaitait toujours l’interroger à nouveau parce que de nouvelles informations ont « modifié » son enquête.

19 février 2019

Le procureur en chef de Chicago, le procureur de l’État du comté de Cook, Kim Foxx, se retire de l’enquête. Son bureau affirme que la décision a été prise « par excès de prudence (…)

20 février 2019

Les procureurs accusent Smollett de conduite désordonnée pour avoir déposé un faux rapport de police sur l’attaque présumée.

21 février 2019

La police de Chicago a déclaré que Smollett se rendait pour faire face à une accusation de délit de conduite désordonnée, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison.

Le surintendant de la police de Chicago, Eddie Johnson, a déclaré que Smollett avait organisé l’attaque parce qu’il n’était pas satisfait de son salaire et voulait de la publicité. Les enquêteurs disent qu’ils ont un chèque de 3 500 $ que Smollett a utilisé pour payer les deux frères pour l’aider.

Dans ce sketch de la salle d’audience, le procureur spécial Dan Webb, à gauche, contre-interroge l’acteur Jussie Smollett le mardi 7 décembre 2021 à Chicago. (AP Photo/Cheryl Cook)

22 février 2019

Les producteurs de « Empire » disent que le personnage de Smollett sera retiré des deux derniers épisodes de la saison.

7 mars 2019

Un grand jury du comté de Cook renvoie un acte d’accusation de 16 chefs d’accusation accusant Smollett d’avoir faussement signalé une infraction.

26 mars 2019

Les avocats de Smollett ont déclaré que les accusations alléguant qu’il avait menti à la police avaient été abandonnées.

28 mars 2019

Un responsable de la ville a déclaré que Chicago demandait 130 000 $ à Smollett pour couvrir le coût de l’enquête sur son passage à tabac signalé, qui, selon la police, a été mis en scène.

11 avril 2019

La ville de Chicago intente une action en justice pour récupérer les frais d’enquête.

15 avril 2019

Le bureau du procureur de l’État du comté de Cook publie des milliers de documents dans l’affaire Smollett en réponse aux demandes de dossiers ouverts, y compris un texte de Foxx qualifiant Smollett de « célébrité lavée » qui a été surfacturée.

23 avril 2019

Les frères qui ont dit avoir aidé Smollett à organiser l’attaque ont intenté une action en diffamation contre les avocats de l’acteur.

23 août 2019

Le juge nomme l’ancien procureur américain Dan Webb comme procureur spécial pour enquêter sur les raisons pour lesquelles les charges contre Smollett ont été abandonnées.

11 février 2020

Webb dit que le grand jury a rendu l’acte d’accusation en six chefs d’accusation contre Smollett, l’accusant d’avoir menti à la police.

Smollett fait face à des accusations de conduite désordonnée pour avoir déposé un faux rapport de police sur l’attaque présumée. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)

24 février 2020

Smollett plaide non coupable aux accusations rétablies.

15 octobre 2021

Le juge James Linn nie un ultime effort pour classer l’affaire pénale contre Smollett et fixe son procès au 29 novembre.

29 novembre 2021

Le procès de Smollett commence par la sélection du jury et les déclarations liminaires des avocats.

6 décembre 2021

Smollett témoigne pour sa propre défense.

8 décembre 2021

Le jury entame ses délibérations dans le procès de Smollett.