Jussie Smollett photographié avec son frère Osundairo avant une attaque présumée

Des photos récemment publiées montrent l’acteur Jussie Smollett traînant avec l’un des frères Osudairo quelques jours seulement avant le crime de haine présumé contre lui. Smollett est jugé cette semaine pour conduite désordonnée à la suite de son affirmation selon laquelle il a été agressé dans la rue en 2019 pour sa race et/ou sa sexualité. Au cours du procès, TMZ a publié trois nouvelles photos de Smollett avec l’un de ses agresseurs présumés, Bola Osundairo.

Les nouvelles photos ont été prises à trois reprises au cours des mois qui ont précédé le 29 janvier 2019, lorsque Smollett aurait été attaqué. Le premier date de juillet 2019 et montre Smollett et Bola prenant la pose ensemble dans la discothèque Joy District de Chicago. La suivante les montre souriants bras dessus bras dessous à la discothèque LiqrBox en septembre 2018, où ils ont également enregistré une vidéo. La dernière photo montre Smollett et Bola assis de chaque côté d’un troisième homme non identifié à l’Electric Hotel le 19 janvier 2019 – dix jours avant que Smollett ne soit meurtri.

Certains des premiers plans de Jussie avec l’un des frères Osundairo ont fait surface. https://t.co/6evMC80ypj – TMZ (@TMZ) 8 décembre 2021

Les trois photos semblent au moins indiquer que Smollett et Bola Osundairo étaient amicaux et passaient beaucoup de temps ensemble, comme les deux l’avaient témoigné. Ils ne montrent pas non plus ostensiblement le frère de Bola, Abel Osundairo. Alors que le témoignage de Bola affirme que lui et Smollett avaient une relation strictement professionnelle, leur présence dans les boîtes de nuit et les hôtels semble être plus proche de l’affirmation de Smollett selon laquelle ils ont également eu un rendez-vous sexuel.

Smollett a témoigné devant le tribunal que lui et Bola s’étaient souvent éloignés d’Abel pour devenir intimes, selon un rapport de CNN. Il a également dit qu’il avait perçu l’hostilité d’Abel et a supposé que c’était parce qu’il était ouvertement gay. Il pense que les frères Osundairo l’ont attaqué dans la rue à Chicago cette nuit-là à cause de sa sexualité et de son empiètement sur leur vie.

Smollett a également déclaré qu’il n’avait jamais dit à la police que ses agresseurs portaient des chapeaux « Make America Great Again », comme cela a été largement rapporté. Il a dit qu’il ne pensait pas que la police croyait à son histoire à l’époque, c’est pourquoi il ne leur a pas donné son numéro de téléphone portable ou n’a pas fait beaucoup de suivi avec eux.

Il a également déclaré qu’avant les attentats, Bola avait constamment proposé de devenir son garde du corps personnel, ce qui n’intéressait pas Smollett. Cependant, Smollett a été contre-interrogé par l’accusation mardi et de nombreux aspects de son récit ont été remis en question. Selon une analyse de The Daily Beast, l’affaire ne semble pas bonne pour Smollett à l’avenir.