Jussie Smollett prend position et parle de sa relation sexuelle avec son frère Osundairo

Jussie Smollett vient de prendre sa défense, parlant de sa carrière et de ses relations sexuelles avec l’un des hommes qui, selon lui, sont responsables de l’avoir agressé.

Smollett a été appelé comme témoin de la défense lundi et a parlé de sa famille, de la perte de son père et du succès rencontré dans « Empire ». Jussie a affirmé avoir gagné entre 25 000 et 35 000 dollars par épisode lors de la première saison de l’émission FOX.

Jussie a également expliqué comment il s’était rencontré Abel, affirmant que les deux se sont rencontrés une nuit dans un club gay et sont allés dans des bains publics de Chicago où ils ont consommé de la drogue, notamment de la cocaïne et de la marijuana. Lors d’une autre visite aux bains publics, Jussie dit qu’ils se sont embrassés et se sont masturbés ensemble.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Nous avions le correspondant de Fox News Matt Finn sur TMZ Live qui était dans la salle d’audience lorsque Jussie a pris la parole, et nous a donné une meilleure idée de l’humeur de l’acteur.

C’est la deuxième semaine du procès, la semaine dernière a vu le témoignage des frères Osundairo, qui, selon Jussie, l’ont attaqué. Bien sûr, les frères Osundairo ont maintenu que Jussie était dans le coup et ont mis en scène l’attaque avec eux pour la publicité.

La semaine dernière, Ola Osundairo s’est défendu contre les affirmations précédentes de Jussie le qualifiant d’homophobe. Il a présenté au tribunal une photo de lui habillé en un guerrier troyen et la distribution de préservatifs lors d’un défilé de la fierté gaie pour montrer qu’il était amical avec la communauté gaie.

En décrivant la planification de l’attaque, les frères ont témoigné que Smollett voulait à l’origine qu’ils le frappent, mettent un nœud coulant autour de son cou et versent de l’essence sur lui. Cependant, l’essence a été remplacée par de l’eau de Javel parce que les frères pensaient que l’essence pouvait être trop dangereuse.

Smollett a a plaidé non coupable à 6 chefs d’inconduite pour avoir prétendument fait un faux rapport de police.