Vendredi, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a esquivé la question de savoir s’il y avait des « leçons apprises » sur la précipitation du jugement lorsqu’un crime est allégué à la suite du verdict de culpabilité de Jussie Smollett et a tenté de déplacer l’attention vers le président Trump.

Un jury a déclaré jeudi l’ancien acteur d’Empire en disgrâce coupable de cinq des six chefs d’accusation de délit de conduite désordonnée après avoir organisé un canular de crime haineux contre lui-même, puis l’avoir faussement signalé à la police il y a près de trois ans.

Lors d’un point de presse, Jacqui Heinrich a noté que le président Biden et le vice-président Harris avaient tous deux exprimé leur soutien à Smollett lorsque l’incident présumé a été signalé pour la première fois en 2019.

À l’époque, Biden avait tweeté: « Ce qui est arrivé aujourd’hui à @JussieSmollett ne doit jamais être toléré dans ce pays », ajoutant: « Nous sommes avec vous, Jussie. »

Harris a qualifié cela de « tentative de lynchage des temps modernes ».

Heinrich a demandé s’il y avait « des leçons apprises sur la précipitation du jugement lorsqu’un crime est allégué ».

« Je pense qu’il y a peut-être des leçons apprises pour tous ceux qui ont commenté à l’époque, y compris l’ancien président Trump », a répondu Psaki.

L’attaché de presse de la Maison Blanche a noté que le président de l’époque avait déclaré à propos de l’incident à l’époque : « Je peux vous dire que c’est horrible. Ça ne s’aggrave pas.

« Je dirais que nous respectons la décision du jury », a ajouté Psaki. « Mentir à la police, en particulier à propos de quelque chose d’aussi odieux qu’un crime haineux, est honteux. Les cas de ce genre doivent faire l’objet d’une enquête approfondie et les personnes reconnues coupables doivent être punies et les fausses accusations détournent des ressources policières précieuses d’enquêtes importantes. Ils rendent plus difficile pour les vraies victimes de se manifester et d’être crues. »

Elle a ajouté que « tout le monde considérait cela à l’époque » comme étant important de prendre au sérieux les accusations de crime de haine et d’enquêter de manière approfondie sur ces accusations.

« Mais sachant certainement ce que nous savons maintenant, il est également important de noter le danger de mentir à la police et de mentir sur les crimes haineux et le fait que cela détourne des ressources importantes », a-t-elle déclaré.

Jeudi, le jury a reconnu Smollett coupable d’avoir fait un faux rapport à la police de Chicago en janvier 2019, lorsqu’il a affirmé qu’il avait été attaqué par deux hommes qui lui avaient crié des insultes racistes et homophobes et lui avaient enroulé une corde autour du cou. Il a déclaré à la police que l’agression s’était produite au milieu d’une nuit glaciale à Chicago alors qu’il était en train de ramasser un sandwich Subway.

La police a enquêté sur l’incident présumé, qui, selon Smollett, s’est produit dans le quartier chic de Streeterville, mais s’est finalement concentrée sur la question de savoir si Smollett avait payé les frères Ola et Abel Osundairo pour organiser une attaque après avoir d’abord enquêté sur les frères en tant que personnes d’intérêt. L’acteur de 39 ans aurait orchestré le faux crime haineux pour « promouvoir sa carrière » et aurait payé 3 500 $ aux deux hommes pour l’aider, a déclaré l’ancien surintendant de la police de Chicago, Eddie T. Johnson.

