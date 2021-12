Jussie Smollett reconnu coupable d’avoir menti à propos d’un crime haineux

Crédit photo : Sister Circle Live / CC by 3.0

L’ancien acteur d’« Empire » Jussie Smollett a été reconnu coupable de cinq chefs d’inconduite. L’acteur a mis en scène un faux crime haineux à Chicago il y a plus de trois ans, puis a menti à la police à ce sujet.

Le jury a déclaré l’acteur de 39 ans coupable de cinq chefs d’accusation – un pour chaque fois qu’il a été accusé d’avoir menti à la police après le crime haineux présumé. Smollett a été acquitté pour un autre compte d’avoir menti à un détective quelques semaines après l’incident. L’accusation est un crime passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans de prison.

Les experts pensent que Smollett sera probablement placé en probation et sera condamné à effectuer des travaux d’intérêt général. Smollett a perdu son rôle dans l’émission télévisée « Empire » au lendemain du crime de haine présumé. Il a fallu au jury environ neuf heures pour délibérer sur l’affaire après un procès d’une semaine.

Deux frères ont témoigné que Smollett les avait embauchés pour simuler l’attaque dans le centre-ville de Chicago en janvier 2019.

Ils ont dit que Smollett était le cerveau derrière l’attaque, leur disant de placer un nœud coulant autour de son cou. Il a demandé aux frères de le battre à la vue d’une caméra de surveillance et qu’il souhaitait qu’une vidéo de l’attaque soit rendue publique sur les réseaux sociaux. Smollett a répliqué qu’il avait été victime d’un véritable crime haineux, sans aucun canular. Il a dit que les frères étaient des menteurs et que le chèque de 3 500 $ était pour les entraînements et les repas.

Les procureurs ont déclaré qu’il y avait des preuves accablantes que Smollett avait organisé l’attaque et avait ensuite menti à la police pour obtenir de la publicité. Le procureur spécial Dan Webb a déclaré au jury que le département de police de Chicago avait dépensé une somme énorme pour enquêter sur ce qu’ils croient maintenant être un faux crime.

« En plus d’être contraire à la loi, il est tout simplement faux de dénigrer carrément quelque chose d’aussi grave qu’un véritable crime de haine, puis de s’assurer qu’il s’agit de mots et de symboles qui ont une telle importance historique dans notre pays », a déclaré Webb aux jurés. Il a également accusé Smollett d’avoir menti aux jurés, affirmant que les images de surveillance de la nuit contredisaient le propre témoignage de Smollet.