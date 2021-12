Jussie Smollett reconnu coupable d’un crime haineux

Jussie Smollett est coupable d’avoir menti aux flics de Chicago, et au monde, d’avoir été victime d’une attaque raciste et homophobe, selon le jury – ou a dit plus simplement … c’était un canular.

Les jurés ont déclaré l’acteur d' »Empire » coupable de 5 des 6 chefs d’accusation de crime contre lui, et il est resté figé devant le tribunal lors de la lecture des verdicts. Jussie faisait face à des accusations de conduite désordonnée pour avoir prétendument fourni un faux rapport à la police … les procureurs l’appelant à chaque fois qu’il l’avait fait.

Les 5 premiers chefs d’accusation étaient pour avoir menti le 29 janvier 2019 à des flics – c’est la nuit de l’attaque mise en scène. Le 6e, dont il a été déclaré non coupable, était destiné à un entretien séparé avec le PD de Chicago le 14 février lorsqu’il a déclaré à un détective qu’il avait été victime d’un cambriolage aggravé.

Les verdicts ont finalement mis le côté criminel de cette saga au lit. Jussie avait maintenu son innocence pendant des années, insistant sur le fait qu’il n’avait pas embauché de frères, Abel et Bola Osundairo pour mettre en scène l’attaque raciste et homophobe au milieu d’une nuit glaciale à Chicago.

Ola Osundairo est dans la salle de débordement pour le verdict Smollett pic.twitter.com/kr7ibuJhZ9 – Jason Meisner (@jmetr22b) 9 décembre 2021 @jmetr22b

Les frères ont regardé l’annonce du verdict de culpabilité depuis une salle à débordement du palais de justice de Chicago.

Maintenant que Jussie a été reconnu coupable, il devra presque certainement verser un dédommagement à Chicago d’un montant de 130 000 $ – le montant que la ville dit avoir baissé en enquêtant sur l’attaque du canular.

Pendant le procès, les avocats de la défense ont pris le risque calculé de faire témoigner Jussie… ce que les accusés criminels font rarement. Pendant qu’il était à la barre, il a donné son compte rendu détaillé de ce qui s’est passé pendant l’attaque … expliquant qu’il était sorti à 2 heures du matin pour acheter des œufs parce que les frères Osundairo. – qu’il avait embauché comme entraîneur personnel – lui a dit qu’il avait besoin de protéines.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Plus important encore, son témoignage visait à creuser des trous dans la crédibilité des Osundairos. Par exemple, il a détaillé rencontres sexuelles il prétend avoir eu avec Bola … même si Bola avait déclaré le contraire sous serment – qu’ils n’avaient AUCUNE relation sexuelle.

Les frères ont également témoigné que Jussie les a payés pour acheter des fournitures et a fourni des instructions sur l’endroit où le rencontrer pour mener « l’attaque ». En fin de compte, le procès s’est réduit à ce qu’il a dit/il a dit, et de toute évidence, le jury n’a pas été influencé par une célébrité à la barre.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Vous vous souviendrez … Jussie a initialement affirmé que 2 hommes blancs lui avaient sauté dessus, lui avaient lancé des insultes, lui avaient donné des coups de poing, lui avaient jeté un nœud coulant autour du cou … tous en criant, « C’est le pays MAGA !!! »

Lire du contenu vidéo

29/01/2019

Il a signalé le crime présumé à la police … les saluant chez lui avec la corde toujours enroulé autour de son cou. Bientôt, des doutes ont commencé à faire surface au sujet de l’histoire de Jussie – et finalement, la police est sortie et a affirmé que le gars avait tout inventé.

Jussie a nié cela, mais il a finalement été inculpé en rapport avec le prétendu mensonge … mais, étonnamment, ces 16 chefs d’accusation ont été licenciés – avec Jussie n’ayant qu’à renoncer à sa caution de 10 000 $ en guise de punition. Après beaucoup de tumulte, un procureur spécial a été nommé, et il a de nouveau inculpé Jussie … cette fois seulement charge avec 6 comptes.

Il y avait aussi la question de savoir si les frères Osundairo étaient en fait les trafiquants de drogue de Jussie ou non – les frères ont affirmé qu’ils ne l’étaient pas (qu’ils étaient simplement des fournisseurs) mais l’équipe de Jussie a fait valoir qu’ils étaient bien plus que cela… essayant apparemment de leur crédibilité.

Lire du contenu vidéo

29/11/21 WGN Nouvelles

Bien que Jussie ait témoigné qu’il n’y avait « pas de canular » … le jury ne l’avait pas cru. Il risque désormais une peine de 3 ans de prison, mais il reste à voir s’il passera réellement derrière les barreaux. Gardez à l’esprit qu’il n’a pas de casier judiciaire.

Il n’a pas été placé en garde à vue et restera en liberté en attendant la condamnation.

La ville de Chicago avait a poursuivi Jussie sur les ressources perdues dans l’enquête sur ses réclamations, mais s’il doit rembourser cette pâte dans le cadre de sa peine … cette poursuite civile serait sans objet.