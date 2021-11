Jussie Smollett revient sur le tapis rouge pour la première fois depuis des années alors qu’il se prépare pour son procès

L’acteur Jussie Smollett est revenu sur le tapis rouge ce week-end pour une projection de son nouveau film B-Boy Blues, qu’il a co-écrit et réalisé. Smollett n’a pas assisté à un événement comme celui-ci depuis qu’il aurait été attaqué dans un crime haineux en 2019. Il n’a pas fait référence à cette affaire en cours vendredi.

Smollett et James Earl Hardy ont écrit B-Boy Blues – un drame romantique sur un journaliste de Brooklyn et un coursier à vélo de Harlem tombant amoureux. Il est basé sur le roman de Hardy de 1994 du même nom. Smollett n’apparaît pas dans le film et, en fait, n’a pas agi depuis qu’il a été licencié d’Empire en 2019 alors qu’il prétendait avoir falsifié une attaque fanatique contre lui-même. Cependant, il était tout sourire sur le tapis rouge à l’extérieur du multiplexe AMC Magic Johnson Harlem à New York, selon un rapport de PEOPLE. Smollett portait un manteau gris sur un col roulé noir pour l’événement.

« Au-delà d’être humilié par la projection d’hier soir », a déclaré Smollett sur son histoire Instagram samedi matin. « Voir tout l’amour pour le film est d’une beauté folle. Plus à venir pendant que je me rattrape, mais à tous ceux qui sont sortis hier soir avec tant d’amour et de communauté … au nom de tout le monde [who worked on B-Boy Blues], Merci. Nous vous aimons tous. Maintenant, trouver un foyer pour que le monde entier puisse le voir. »

La sœur de Smollett, l’actrice Jurnee Smollett, a écrit son propre message pour féliciter son frère d’avoir réalisé son premier film. Smollett avait déjà réalisé plusieurs clips et deux épisodes d’Empire, mais c’était son premier long métrage. « Tellement fier de toi [Jussie Smollett]!! » Jurnee a écrit sur son histoire Instagram. » Félicitations pour avoir fait vos débuts en tant que réalisatrice avec [B-Boy Blues]! J’ai hâte que le monde voit la magie que vous avez tous créée dans ce film ! »

Le moment de triomphe de Smollett au théâtre survient quelques jours seulement avant qu’il ne revienne devant le tribunal pour des accusations de conduite désordonnée concernant son attaque présumée. Smollett a affirmé que deux hommes l’avaient attaqué dans une rue de Chicago dans la nuit du 29 janvier 2019, crachant tous deux des insultes racistes et homophobes. Des preuves ont suggéré plus tard que Smollett avait engagé deux hommes pour simuler l’attaque dans l’espoir de gagner la sympathie du public. Smollett a plaidé non coupable d’avoir falsifié un rapport de police et d’autres accusations connexes, mais l’affaire dure depuis plus de deux ans maintenant.

Selon un rapport de NBC News, Smollett fait maintenant face à des accusations de la part d’un procureur spécial et un juge a récemment démenti les tentatives de ses avocats de faire classer l’affaire. Smollett sera jugé le 29 novembre et se présentera devant un jury. Il continue de nier tout acte répréhensible.