Jussie Smollett témoigne avoir reçu un SMS de Don Lemon de CNN lors de l’enquête sur l’attaque de la police de Chicago

Jussie Smollett a déclaré qu’il avait eu une correspondance avec Don Lemon de CNN pendant les premières parties de l’enquête du département de police de Chicago (CPD) sur l’attaque présumée de crime de haine pour laquelle Smollett est actuellement jugé pour se défendre contre les allégations selon lesquelles il aurait simulé toute l’épreuve.

Lors de son témoignage au tribunal lundi, Smollett, 39 ans, a déclaré sous serment qu’au cours de l’enquête, il avait reçu un texte de Don Lemon du réseau – censément relayer des informations selon lesquelles le CPD ne croyait pas son récit de ce qui s’était passé, Matt Finn de Fox News. rapporté du palais de justice de Windy City où les procureurs et l’équipe de défense de Smollett sont en désaccord.

Les représentants de CNN et Lemon n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Lemon a dit à ses téléspectateurs à l’époque que l’histoire était « personnelle » puisque lui et Smollett se connaissaient et étaient en communication constante depuis l’incident allégué et que Smollett a dit à Lemon ce qu’il avait dit qui lui était arrivé, ce qui, a-t-il admis, soulevait de nombreuses questions. .

Il a souligné que bien que Smollett soit « innocent jusqu’à preuve du contraire », il « a quand même gaspillé la bonne volonté de beaucoup de gens » si son histoire n’était pas vraie.

JUSSIE SMOLLETT TÉMOIGNE QU’IL A PRIS DE LA DROGUE, « FABRIQUÉ » AVEC OSUNDAIRO SIBLING: MISES À JOUR EN DIRECT

« Il a même menti à beaucoup de gens… dont moi. Et ce n’est pas cool », a déclaré Lemon à ses téléspectateurs. « Il a gaspillé la bonne volonté de personnes très en vue qui pourraient un jour diriger ce pays comme Kamala Harris et Cory Booker et des personnes comme le président Trump. »

Le témoignage de lundi devant le tribunal a également vu Smollett témoigner qu’une interview qu’il a donnée à « Good Morning America » ​​a été fortement modifiée.

JUSSIE SMOLLETT ‘UNE VRAIE VICTIME’ D’UNE ATTAQUE À CHICAGO, AVANCE UN AVOCAT

« Chaque respiration, chaque émotion est coupée, donc vous ne pouvez vraiment pas le comprendre », a déclaré Smollett à propos de la conversation assise.

Selon Matt Finn de Fox News, Smollett a en outre insisté pour qu’il refuse l’invitation d’Alicia Keys à se produire sur scène pendant les Grammys, mais a finalement refusé parce qu’il voulait se produire en tant que chanteur et non en tant que chanteur battu.

Jussie Smollett, à gauche, a témoigné sous serment qu’il avait reçu un SMS de Don Lemon de CNN indiquant que son récit n’était pas crédible dans les premières parties de l’enquête du département de police de Chicago sur l’attaque présumée de crime de haine que Smollett a déclaré avoir endurée en 2019. (. )

Smollett est désormais entre les mains des procureurs qui interrogent l’acteur sur les prétendues blessures qu’il aurait subies lors de l’attaque.

PROCÈS DE JUSSIE SMOLLETT : LE TRIBUNAL « TRAVAILLE AVEC LES MÉDIAS » SUR LA FAÇON DE « S’ADAPTER À LA SALLE D’AUDIENCE »

Alors que le contre-interrogatoire a commencé, le procureur spécial a demandé à Smollett s’il se souvenait du médecin de Northwestern – qui était un témoin appelé par le propre avocat de Smollett – a déclaré que Smollett n’avait pas de blessures.

« J’ai une cicatrice sous l’œil qui n’a pas guéri… mes blessures étaient réelles », a déclaré Smollett, selon Matt Finn de Fox News. « Je me souviens qu’il disait que les blessures au visage étaient réelles… »

Smollett est inculpé de six chefs de délit de conduite désordonnée pour avoir fait ce que les procureurs disent être un faux rapport de police sur l’attaque présumée – un chef pour chaque fois qu’il a fait un rapport – à trois officiers différents.

Le crime de classe 4 est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans, mais les experts ont déclaré que si Smollett était reconnu coupable, il serait probablement placé en probation et condamné à effectuer des travaux d’intérêt général.